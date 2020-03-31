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31 марта • обновлено в 21:12
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Семен Слепаков написал матерную песню о коронавирусе: "Ср*ный вирус, отъ***сь!". Видео

2.4т
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Российский юморист и продюсер Семен Слепаков записал саркастическую песню о коронавирусе. Композицию под названием "Вирусная" он сыграл вместе с целым ансамблем, который подпевал ему по видеосвязи.

Видео комик опубликовал на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Семен Слепаков написал матерную песню о коронавирусе: "Ср*ный вирус, отъ***сь!". Видео

Скриншот из видео

Автор предлагает коронавирусу отстать от граждан и отправиться в том место, где он и был "рожден", заняться контролем гнева и сходить к психологу.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

"Лучшая песня, слушаю на повторе", "Семен, ты супер. Хоть немного юмора в наши сумрачные дни", "Без мата никак?", "Класс! Хоть что-то позитивное на эту тему", "Больше девятерых не собираться. Хорошая работа! Спасибо!", - комментируют песню в сети.

Семен Слепаков написал матерную песню о коронавирусе: "Ср*ный вирус, отъ***сь!". Видео
Семен Слепаков написал матерную песню о коронавирусе: "Ср*ный вирус, отъ***сь!". Видео
Семен Слепаков написал матерную песню о коронавирусе: "Ср*ный вирус, отъ***сь!". Видео

Отметим, что одну из песен, которую комик исполнил ранее, назвали "гимном на долгие годы", а самого Слепакова - провидцем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Семен Слепаков записал саркастическую песню к Международному женскому дню. Песню от лица девушки, которая требует подарков, похода в кино и предложения от возлюбленного, он обнародовал на своей странице в Instagram.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Семен Слепаков
Место
Россия
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