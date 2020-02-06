С голой грудью и пальцем во рту: Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии

Популярная американская певица Селена Гомес снялась в фотосессии для Dazed, которую западные СМИ назвали самой откровенной за всю ее карьеру.

Так, на смелых снимках поп-звезда позировала в провокационных боди с очень глубоким декольте, засветив обнаженную грудь. А также в соблазнительных платьях. Соответствующие кадры были опубликованы на официальном сайте издания.

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

Также Гомес дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих проблемах со здоровьем. Как известно, в 2012 году Селене поставили диагноз – волчанка. А в 2017-м она перенесла операцию по пересадке почки. Певица заявила, что не жалеет о том, что ей пришлось пережить.

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

"Я имею в виду, что хотела бы, чтобы определенные вещи со мной не случались. Но без них я не стала бы голосом для тех людей, которые вынуждены были пройти через такие же испытания", – сказала она.

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

Селена Гомес Фото: dazeddigital.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селена Гомес столкнулась с волной критики, когда публика начала замечать, что она набирает лишний вес.

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