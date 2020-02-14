Сексуальная звезда Голливуда написала открытое письмо Путину: о чем она попросила

Голливудская актриса Памела Андерсон, которая прославилась благодаря сериалу "Спасатели Малибу", написала открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Актриса попросила у него "взять под защиту тающую Антарктиду", пишет "РИА Новости".

Андерсон в своем письме отметила, что Антарктида и Южный океан разительно отличаются от того, какими они предстали перед Лазаревым и Беллинсгаузеном 200 лет назад. В регионе зафиксирован климатический кризис и потеря биологического разнообразия.

Памела Андерсон

Актриса считает, что Россия может внести существенный вклад в сохранение этого региона, поддержав своей подписью создание морских охраняемых зон в Восточной Антарктике, море Уэдделла и Антарктическом полуострове.

Письмо Памелы Андерсон

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии Vanity Fair Italia. На фото звезда позировала полностью голой с одними лишь с бигудями на голове.

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