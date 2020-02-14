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14 февраля • обновлено в 16:43
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Сексуальная звезда Голливуда написала открытое письмо Путину: о чем она попросила

2.3т
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Голливудская актриса Памела Андерсон, которая прославилась благодаря сериалу "Спасатели Малибу", написала открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Актриса попросила у него "взять под защиту тающую Антарктиду", пишет "РИА Новости".

Сексуальная звезда Голливуда написала открытое письмо Путину: о чем она попросила
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Андерсон в своем письме отметила, что Антарктида и Южный океан разительно отличаются от того, какими они предстали перед Лазаревым и Беллинсгаузеном 200 лет назад. В регионе зафиксирован климатический кризис и потеря биологического разнообразия.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Актриса считает, что Россия может внести существенный вклад в сохранение этого региона, поддержав своей подписью создание морских охраняемых зон в Восточной Антарктике, море Уэдделла и Антарктическом полуострове.

Письмо Памелы Андерсон

Письмо Памелы Андерсон

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии Vanity Fair Italia. На фото звезда позировала полностью голой с одними лишь с бигудями на голове.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Памела Андерсон Владимир Путин
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Ukraine The
Ukraine The
Антарктида далеко от России. Снизу,на другом полюсе Земли.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Странно, почему не зеленскому?
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