Секс-символ СССР Кондулайнен, перенесшая инсульт, сломала руку в больнице

Секс-символ советского кино Елена Кондулайнен, которую ранее госпитализировали с инсультом, сломала руку в душе больницы.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда", со ссылкой на сотрудника "Театра Луны", в котором выступает актриса.

"Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", – заявил собеседник издания, имя которого не раскрывается.

Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен сломала руку в больнице (фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета)

О госпитализации 62-летней Кондулайнен стало известно 25 июля. Актрисе стало плохо в ресторане, ее доставили в реанимацию. Позже сообщалось, что знаменитость находится в палате интенсивной терапии, у нее диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Напомним, Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них – "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году актриса удостоилась звания заслуженной артистки РФ.

Также отметим, Кондулайнен одной из первых в Союзе стала сниматься обнаженной. Она полностью разделась в фильме "100 дней до приказа".

Кондулайнен в фильме "100 дней до приказа" Газета. Ру

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