'Секс с молодой волчицей': Дизель шоу восхитили сеть пародией на песню Винника

В новом выпуске "Дизель шоу" комики сделали пародию на песню Олега Винника "Молодая волчица" и восхитили сеть. Так, артисты спели о том, как живется проводницам в украинских поездах.

Видео опубликовали на официальном Youtube-канале шоу.

"Тихо заходжу в плацкарт. Кому тут ще не спиться? Хто ще не пробував секс з молодой вовчицей?", - спели актеры.

"Супер! Вы лучшие!", "Лучшее в мире шоу", "Какой классный выпуск! Супер!", "Люблю украинские поезда", "Ваше шоу лучше всех", "Про железную дорогу - супер!", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новый выпуск "Дизель шоу" не понравился поклонникам юмористической программы. Так, они оставили в сети множество негативных комментариев, отметив, что раньше выступления комиков им нравились больше.

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