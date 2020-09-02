Седокова в откровенном купальнике рядом с 3-летним ребенком разозлила сеть

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая в настоящее время проживает в России, сфотографировалась рядом с 3-летним сыном Гектором и разозлила сеть.

Артистку раскритиковали за то, что она позировала в откровенном купальнике возле ребенка. Свой снимок Седокова опубликовала в Instagram.

Певица надела на себя ярко-розовый купальник, с весьма открытой нижней частью. Поклонники Анны высказали свое негодование, так как посчитали ее внешний вид слишком откровенным для снимка с маленьким мальчиком.

Седокова в купальнике сфотографировалась рядом с ребенком Instagram Анны Седоковой

"Вот идиотизм! Возле ребенка в таком виде ходить? Смотрится вульгарно", – раскритиковали артистку поклонники.

"Бедный мальчик. Он запарился уже от этих женских голых тел", – пожалели трехлетнего Гектора пользователи сети.

Певицу раскритиковали в сети за откровенное фото Instagram Анны Седоковой

Седокова нарвалась на критику в сети Instagram Анны Седоковой

Седокова в купальнике разозлила сеть снимком с сыном Instagram Анны Седоковой

Анну Седокову раскритиковали поклонники Instagram Анны Седоковой

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова приняла предложения руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Это будет третий брак для артистки.

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