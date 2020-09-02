Седокова в откровенном купальнике рядом с 3-летним ребенком разозлила сеть

Анна Седокова вызвала критику в сети из-за пикантного снимка. 24 канал
Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая в настоящее время проживает в России, сфотографировалась рядом с 3-летним сыном Гектором и разозлила сеть.
Артистку раскритиковали за то, что она позировала в откровенном купальнике возле ребенка. Свой снимок Седокова опубликовала в Instagram.
Певица надела на себя ярко-розовый купальник, с весьма открытой нижней частью. Поклонники Анны высказали свое негодование, так как посчитали ее внешний вид слишком откровенным для снимка с маленьким мальчиком.
Седокова в купальнике сфотографировалась рядом с ребенком Instagram Анны Седоковой
"Вот идиотизм! Возле ребенка в таком виде ходить? Смотрится вульгарно", – раскритиковали артистку поклонники.
"Бедный мальчик. Он запарился уже от этих женских голых тел", – пожалели трехлетнего Гектора пользователи сети.
Певицу раскритиковали в сети за откровенное фото Instagram Анны Седоковой
Седокова нарвалась на критику в сети Instagram Анны Седоковой
Седокова в купальнике разозлила сеть снимком с сыном Instagram Анны Седоковой
Анну Седокову раскритиковали поклонники Instagram Анны Седоковой
Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова приняла предложения руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Это будет третий брак для артистки.
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