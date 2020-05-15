"Сделают все, чтоб вернулись!" "Квартал 95" потроллил Зеленского и мировых лидеров из-за заробитчан

Актеры студии "Квартал 95" потроллили президента Украины Владимира Зеленского и мировых лидеров из-за заробитчан.

Так, они заявили, что с украинским правительством уже ведутся переговоры относительно отправки людей на сезонные работы. А также отметили, что скоро фраза "Я сделаю все, чтобы украинцы смогли вернуться в страну" будет звучать не от Зеленского. А, к примеру, от Польши или других стран. Такие ироничные слова прозвучали в новом выпуске программы "Чисто News" производства студии (видео смотрите ниже).

Скриншот с видео

"До окончания карантина осталась неделя. Страны Евросоюза уже начали переговоры с украинским правительством относительно отправки наших работников на сезонные работы. Теперь выражение "Я сделаю все возможное, чтобы украинцы смогли вернуться в страну" будет звучать не от Зеленского. А от президентов Польши, Чехии и Финляндии", – сказали ведущие шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" ярко потроллил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

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