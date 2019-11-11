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11 ноября • обновлено в 08:06
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Счастливая и довольная жизнью: в сети появились фото улыбающейся Заворотнюк

2.9т Читать материал на украинском

Новые фото российской актрисы, более известной по роли в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк появились в соцсетях.

Снимки были опубликованы в аккаунте Instagram фигуристки Татьяны Навки. Спортсменка, кстати, является коллегой супруга Заворотнюк Петра Чернышова, который на днях впервые за долгое время вышел в свет и удивил измученным видом.

Счастливая и довольная жизнью: в сети появились фото улыбающейся Заворотнюк

Инстаграм

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Поклонников привели в замешательство опубликованные фото. Многие начали спрашивать, новые ли это кадры? Однако Татьяна поспешила огорчить фанатов, сообщив, что снимки были сделаны в прошлый Новый год.

Счастливая и довольная жизнью: в сети появились фото улыбающейся Заворотнюк

Инстаграм

На фотографиях счастливая Заворотнюк позирует вместе с мужем и его коллегами.

Счастливая и довольная жизнью: в сети появились фото улыбающейся Заворотнюк

Инстаграм

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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