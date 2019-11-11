Счастливая и довольная жизнью: в сети появились фото улыбающейся Заворотнюк

Новые фото российской актрисы, более известной по роли в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк появились в соцсетях.
Снимки были опубликованы в аккаунте Instagram фигуристки Татьяны Навки. Спортсменка, кстати, является коллегой супруга Заворотнюк Петра Чернышова, который на днях впервые за долгое время вышел в свет и удивил измученным видом.
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Поклонников привели в замешательство опубликованные фото. Многие начали спрашивать, новые ли это кадры? Однако Татьяна поспешила огорчить фанатов, сообщив, что снимки были сделаны в прошлый Новый год.
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На фотографиях счастливая Заворотнюк позирует вместе с мужем и его коллегами.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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