"СБУ надо?" Известная российская актриса собралась в Крым с гастролями

Известная российская актриса Чулпан Хаматова собралась с гастрольным туром в аннексированный Россией Крым.
Соответствующий постер с анонсом сфотографировали очевидцы, а фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Гастрольный список СБУ Чулпан надо?" – сказано в сообщении, под которым моментально ответили, что для нее найдется место в базе преступников "Миротворец".
В комментариях предположили, что Хаматова татарка. "Она же татарка!" – "Мать русская, отец таджик, если что", "А кто это за Чушкан", – написали к сети.
Гастрольный список СБУ— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 березня 2019 р.
Чулпан НАДА? pic.twitter.com/8338UrRKyk
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Хаматова пришла на программу "Вечерний Ургант" на федеральном россияском канале с желто-синем наряде. Из-за этого начались гонения в сети. Россияне накинулись на актрису из-за поддержки Украины.
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