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/Люди

"СБУ надо?" Известная российская актриса собралась в Крым с гастролями

8.9тЧитать материал на украинском

Известная российская актриса Чулпан Хаматова собралась с гастрольным туром в аннексированный Россией Крым.

Соответствующий постер с анонсом сфотографировали очевидцы, а фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Гастрольный список СБУ Чулпан надо?" – сказано в сообщении, под которым моментально ответили, что для нее найдется место в базе преступников "Миротворец".

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В комментариях предположили, что Хаматова татарка. "Она же татарка!" – "Мать русская, отец таджик, если что", "А кто это за Чушкан", – написали к сети.

"СБУ надо?" Известная российская актриса собралась в Крым с гастролями
"СБУ надо?" Известная российская актриса собралась в Крым с гастролями
"СБУ надо?" Известная российская актриса собралась в Крым с гастролями

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Хаматова пришла на программу "Вечерний Ургант" на федеральном россияском канале с желто-синем наряде. Из-за этого начались гонения в сети. Россияне накинулись на актрису из-за поддержки Украины.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Чулпан Хаматова
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии
63
13
Смешно
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Интересно
17
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5
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Ещё одна безмозглая курица спешит ублажить оккупантов Крыма!
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2
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Все рашки одинаковые - вата.
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3
0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Чулпашка - скабейнутая какашка.
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4
0

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