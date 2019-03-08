"СБУ надо?" Известная российская актриса собралась в Крым с гастролями

Известная российская актриса Чулпан Хаматова собралась с гастрольным туром в аннексированный Россией Крым.

Соответствующий постер с анонсом сфотографировали очевидцы, а фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Гастрольный список СБУ Чулпан надо?" – сказано в сообщении, под которым моментально ответили, что для нее найдется место в базе преступников "Миротворец".

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В комментариях предположили, что Хаматова татарка. "Она же татарка!" – "Мать русская, отец таджик, если что", "А кто это за Чушкан", – написали к сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Хаматова пришла на программу "Вечерний Ургант" на федеральном россияском канале с желто-синем наряде. Из-за этого начались гонения в сети. Россияне накинулись на актрису из-за поддержки Украины.

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