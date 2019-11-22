Савику Шустеру – 67: почему ведущий уезжал из Украины и как изменился за три года

Известный телеведущий Савик Шустер 22 ноября отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 67 лет. Как изменился Шустер за последние годы и с чем вернулся в Украину, рассказывает OBOZREVATEL (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Почему Савик Шустер уезжал из Украины?

Савик Шустер работал в Украине с 2005 года. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году Шустер основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание.

Савик Шустер фото: echo-ua.media

На какое-то время суд даже запрещал ему работать в Украине (потом запрет был снят). После этого ведущий уехал из страны. Какое-то время он жил в Италии, где в свое время провел много лет. А после полтора года прожил в Индии.

"Индия, Ближний Восток, мусульманский мир... я так кочевал. И глаза отдыхали, и душа постепенно отходила от нашей рутины. Искал себя заново. Это очень тяжело, но в какой-то момент я почувствовал, что нашел", – рассказывал Шустер журналистке Соне Кошкиной в 2018 году.

Новая "Свобода слова"

3 сентября 2019 года Савик Шустер презентовал свою новую студию, в которой записывают возрожденное ток-шоу "Свобода слова". Его не было на экранах около трех лет.

По словам Шустера, возрождение передачи было инициативой руководства телеканала "Украина".

Савик Шустер кадр "Свободы слова"

"Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли на встречу. Нам сказали, что они бы хотели, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу", – рассказывал Савик Шустер "Левому берегу".

В новом контракте телеведущего прописаны гарантии невмешательства в редакционную политику, но есть и жесткое условие: если рейтинги будут ниже среднего по каналу, то "Украина" имеет право мгновенно закрыть шоу.

Савик Шустер в 2019 году кадр "Свободы слова"

Первый выпуск передачи был показан 6 сентября.

Как выглядит Шустер сегодня?

За последние несколько лет Савик Шустер заметно изменился. Появившиеся в 2018 году фотографии ведущего шокировали многих пользователей.

Савик Шустер заметно изменился фото: Павел Елизаров / Facebook

Комментаторы отметили, что Савик выглядит "великовозрастным". "Изменился очень", "Какой он без грима... великовозрастный", – писали пользователи.

Савик Шустер фото: Павел Елизаров / Facebook

Как видно на новых кадрах, телеведущий сильно похудел. Также заметно, что у Шустера стало гораздо меньше волос и теперь практически нет лишнего веса.

Так Савик Шустер выглядел до отъезда из Украины фото: lmn.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Шустера рассказали, зачем Коломойский "троллил Россию": бизнесмен, дав скандальное интервью о необходимости сближения Украины с РФ, пытается "захватить" информационное пространство.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!