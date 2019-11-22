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22 ноября • обновлено в 06:18
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Савику Шустеру – 67: почему ведущий уезжал из Украины и как изменился за три года

1.9т
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Известный телеведущий Савик Шустер 22 ноября отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 67 лет. Как изменился Шустер за последние годы и с чем вернулся в Украину, рассказывает OBOZREVATEL (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Почему Савик Шустер уезжал из Украины?

Савик Шустер работал в Украине с 2005 года. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году Шустер основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание.

Савик Шустер

Савик Шустер

фото: echo-ua.media

На какое-то время суд даже запрещал ему работать в Украине (потом запрет был снят). После этого ведущий уехал из страны. Какое-то время он жил в Италии, где в свое время провел много лет. А после полтора года прожил в Индии.

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"Индия, Ближний Восток, мусульманский мир... я так кочевал. И глаза отдыхали, и душа постепенно отходила от нашей рутины. Искал себя заново. Это очень тяжело, но в какой-то момент я почувствовал, что нашел", – рассказывал Шустер журналистке Соне Кошкиной в 2018 году.

Новая "Свобода слова"

3 сентября 2019 года Савик Шустер презентовал свою новую студию, в которой записывают возрожденное ток-шоу "Свобода слова". Его не было на экранах около трех лет.

По словам Шустера, возрождение передачи было инициативой руководства телеканала "Украина".

Савик Шустер

Савик Шустер

кадр "Свободы слова"

"Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли на встречу. Нам сказали, что они бы хотели, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу", – рассказывал Савик Шустер "Левому берегу".

В новом контракте телеведущего прописаны гарантии невмешательства в редакционную политику, но есть и жесткое условие: если рейтинги будут ниже среднего по каналу, то "Украина" имеет право мгновенно закрыть шоу.

Савик Шустер в 2019 году

Савик Шустер в 2019 году

кадр "Свободы слова"

Первый выпуск передачи был показан 6 сентября.

Как выглядит Шустер сегодня?

За последние несколько лет Савик Шустер заметно изменился. Появившиеся в 2018 году фотографии ведущего шокировали многих пользователей.

Савик Шустер заметно изменился

Савик Шустер заметно изменился

фото: Павел Елизаров / Facebook

Комментаторы отметили, что Савик выглядит "великовозрастным". "Изменился очень", "Какой он без грима... великовозрастный", – писали пользователи.

Савик Шустер

Савик Шустер

фото: Павел Елизаров / Facebook

Как видно на новых кадрах, телеведущий сильно похудел. Также заметно, что у Шустера стало гораздо меньше волос и теперь практически нет лишнего веса.

Так Савик Шустер выглядел до отъезда из Украины

Так Савик Шустер выглядел до отъезда из Украины

фото: lmn.in.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Шустера рассказали, зачем Коломойский "троллил Россию": бизнесмен, дав скандальное интервью о необходимости сближения Украины с РФ, пытается "захватить" информационное пространство.

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Автор
Алина Мельник
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
шоу политика
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Хо Хол
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Хо Хол, не спится, Ольгинец поганый?
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