Сара Нетаньяху: как выглядит жена премьер-министра Израиля

19 августа жена премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете "Эль-Аль", которым они летели в Киев. Сначала женщина отчитала пилота за то, что тот якобы не приветствовал ее должным образом, а потом во время торжественной церемонии с хлебом-солью бросила на землю кусок хлеба.

60-летняя летняя Сара - третья жена Нетаньяху. Они вместе уже 28 лет. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит женщина.

Жену Нетаньяху нередко обвиняют в том, что она вмешивается в политику, а она часто попадает в скандальные истории.

Сара Нетаньяху является дочерью известного израильского писателя, педагога и специалиста по Библии Шмуэля Бен-Арци. Раньше она подрабатывала стюардессой, когда училась на психолога.

Встреча с будущим супругом случилась в аэропорту Амстердама: Сара просто сбила с ног, тогда еще просто перспективного политика, в магазине duty free.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом. Накануне он заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые укрепят отношения между государствами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram