"Самый тяжелый день": Киркоров трогательно обратился к горюющему Баскову

Российский музыкант Филипп Киркоров трогательно обратился к своему коллеге Николаю Баскову и выразил соболезнования по поводу смерти его отца.
Так, он отметил, что это тяжелый день для семьи Баскова, а также извинился, что не смог лично поддержать друга. Об этом Киркоров сообщил на своей странице в Instagram.
Филипп Киркоров и Николай Басков
kp.ru
"Сегодня для тебя и для твоей мамы, Елены Николаевны, самый тяжелый день в жизни, вы навсегда прощаетесь с вашим дорогим и любимым человеком, твоим замечательным отцом Виктором Владимировичем. Я желаю вам с мамой сил, чтобы пережить этот тяжелый день, и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о главном человеке в вашей и особенно в твоей жизни, дорогой Коля. Прости, что сегодня физически не с тобой", - написал Киркоров.
Коленька @nikolaibaskov , дорогой! Сегодня для тебя и для твоей Мамы, Елены Николаевны, самый тяжёлый день в жизни, вы навсегда прощаетесь с вашим дорогим и любимым человеком, твоим замечательным Отцом- ВИКТОРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ...🙏 Я желаю вам с Мамой только одного, сил , чтобы пережить этот тяжелый день, и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о Главном человеке в вашей и особенно в твоей жизни, дорогой Коля , человеке, который подарил тебе жизнь, стране Большого Артиста, твоей Маме- верного и преданного Мужа,а мне, и не только мне -прекрасного Друга. Сил вам с Мамой и терпения сегодня и на долгие годы, вы теперь друг у друга одни на свете, а Твой отец с небес будет тебе аплодировать , и это будут самые высокие и самые громогласные овации, которые ты будешь слышать всегда, а папа твой будет отныне твоим Ангелом-Хранителем🙏 Душой с тобой, прости , что сегодня физически не с тобой. Держись, Друг , мои слова соболезнования и утешения Маме.... Твой Друг, Филипп... RIP...🙌
Отцу Баскова было 67 лет. Он кончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, переехал с семьей на службу в ГДР.
Отслужил в течение пяти лет в Дрездене. Виктор Басков прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, потом окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Виктор и Николай Басковы
Тeleprogramma.pro
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