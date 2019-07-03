"Самый тяжелый день": Киркоров трогательно обратился к горюющему Баскову

Российский музыкант Филипп Киркоров трогательно обратился к своему коллеге Николаю Баскову и выразил соболезнования по поводу смерти его отца.

Так, он отметил, что это тяжелый день для семьи Баскова, а также извинился, что не смог лично поддержать друга. Об этом Киркоров сообщил на своей странице в Instagram.

Филипп Киркоров и Николай Басков kp.ru

"Сегодня для тебя и для твоей мамы, Елены Николаевны, самый тяжелый день в жизни, вы навсегда прощаетесь с вашим дорогим и любимым человеком, твоим замечательным отцом Виктором Владимировичем. Я желаю вам с мамой сил, чтобы пережить этот тяжелый день, и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о главном человеке в вашей и особенно в твоей жизни, дорогой Коля. Прости, что сегодня физически не с тобой", - написал Киркоров.

Отцу Баскова было 67 лет. Он кончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, переехал с семьей на службу в ГДР.

Отслужил в течение пяти лет в Дрездене. Виктор Басков прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, потом окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Виктор и Николай Басковы Тeleprogramma.pro

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США в возрасте 94 лет скончался бывший глава Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка. Он был президентом компании Ford с 1946 по 1978 год. Под его руководством был разработан популярный автомобиль Ford Mustang.

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