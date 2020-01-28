Самые вызывающие фото из Instagram Билли Айлиш

Популярная американская певица Билли Айлиш, которая ранее неоднозначно отреагировала на гибель знаменитого баскетболиста, довольно закрыта перед фанатами и общественностью в целом.

Об этом можно судить, исходя из фото в ее профиле в Instagram.

Билли ведет свою страницу с лета 2016 года, - более 3,5 лет, и за это время успела опубликовать 413 постов с самыми разными фото.

Однако, среди них нет ни одного откровенного, поскольку 18-летняя девушка упорно придерживается стиля, в соответствии с которым носит только полностью закрытую мешковатую одежду, из-под которой совсем немного выглядывают ноги и руки.

Интересно, что Билли много лет занималась танцами, пока не была вынуждена прекратить занятия из-за травмы, и имеет довольно стройное тело. Так, маловероятно, что она закрывает его из-за страха критики или комплексов.

В то же время, у девушки ранее диагностировали определенные психические расстройства, она открыто признается, что была на грани суицида, - а потому нельзя однозначно что-либо говорить о ее мотивах.

Смотрите сами самые "откровенные" фото певицы из опубликованных:

Заметим, что брат Билли Айлиш встречается с очень похожей на нее девушкой, - и та не стесняется делать пикантные фото

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