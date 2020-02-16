Самые красивые люди Украины 2006: как Наталья Могилевская и Александр Шовковский выглядят 14 лет спустя

В 2006 году популярная украинская певица Наталья Могилевская и футболист Александр Шовковский были признаны самыми красивыми людьми года в Украине по версии журнала Viva!.

С тех пор прошло 14 лет и OBOZREVATEL предлагает взглянуть, как изменились и выглядят сейчас победители премии Viva! 2006.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская wikipedia.org

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская в 2006 году не только смогла стать самой красивой женщиной в Украине по версии Viva! – в том же году она вместе со своим партнером Владом Ямой заняла второе место на шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".

Наталья Могилевская и Влад Яма "Главред"

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В 2017 году Наталья Могилевская осуществила свою мечту, вновь став участницей "Танцы со звездами". На этот раз ради шоу Наталья Могилевская похудела на 25 килограммов.

Наталья Могилевская до похудения "Факты"

В результате Могилевская и ее партнер, финалист открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии Игорь Кузьменко завоевали победу в легендарном танцевальном шоу. Символичным был и выпуск сингла "Я танцевала" (2017).

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко "Без Табу"

Сегодня Наталью не узнать. В ноябре 2019 года на съемках шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина" Могилевская рассказала, как изменилась ее жизнь. "Я совершенно необычно живу, и я необычный человек. Я не ем мяса, встаю утром, выхожу на улицу и рву подорожник или одуванчик на пробежке с собакой, кладу это все в салат и пью зеленый коктейль с листьями льна. Я ем только живую сырую пищу, воду мне привозят из Карпат, а если ее заморозить, она превращается в одну большую снежинку", – поделилась Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская после похудения instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская после похудения instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка постоянно посещает своего "учителя" в Индии и учится видеть мир по-новому. Могилевская, которая ранее была частым гостем на вечеринках, сейчас наполняет свою жизнь иными благами: "Мне не интересен алкоголь, и я не употребляю наркотиков, я очень скучный человек для общества. Единственное, что не скучно – я очень люблю жизнь и очень люблю людей! Люди – это последнее, что не скучно!"

Александр Шовковский

Александр Шовковский Startfootball.info

Самый красивый украинец 2006 года, футболист Александр Шовковский всю свою карьеру провел в клубе "Динамо Киев", также играл за сборную Украины. Шовковский в течение 2003-2006 годов был признан лучшим вратарем Украины и лучшим футболистом Украины по итогам сезона 2004/2005.

Будучи капитаном "Динамо Киев", на матче чемпионата Украины 2011-12 против луцкой "Волыни" Шовковский получил серьезную травму спины.

Наталья Могилевская и Александр Шовковский на вручении премии Viva! 2006 "Факты"

Из-за этого вратарь пропустил не только Евро-2012, но и все летние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге чемпионов. Летом 2011 года Шовковский сыграл свой сотый матч в Лиге чемпионов (в Казани против местного "Рубина").

В сентябре 2012-го Шовковский официально заявил, что заканчивает игровую карьеру в сборной Украины.

Наталья Могилевская и Александр Шовковский Viva!

А 9 ноября 2016 года футболист заявил, что не хочет продлевать контракт с "Динамо". "Мой контракт заканчивается 12 января (2017, – ред.), и я не хочу его продолжать. Почему? А если я скажу, что устал? Мне в январе исполнится 42. На самом деле для игрока это очень много. Я не готов вкладывать столько сил для того, чтобы доказать; из кожи вон лезть, чтобы конкурировать с молодыми. Я уже не могу. Просто не хочу быть обузой для "Динамо"".

Александр Шовковский в 2019 году instagram.com/oleksandrshovkovskyi

21 апреля 2017 на телеканале "2+2" состоялась премьера фильма об Александре Шовковском – "Всегда первый".

Сейчас футболист работает в тренерском штабе национальной сборной. Вместе с Андреем Шевченко он вывел команду в финальную стадию Евро-2020 с первого места в группе с такими сложными соперниками, как Сербия и Португалия.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская намекнула, что находится в статусе невесты.

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