Самые красивые люди Украины 2006: как Наталья Могилевская и Александр Шовковский выглядят 14 лет спустя

В 2006 году популярная украинская певица Наталья Могилевская и футболист Александр Шовковский были признаны самыми красивыми людьми года в Украине по версии журнала Viva!.
С тех пор прошло 14 лет и OBOZREVATEL предлагает взглянуть, как изменились и выглядят сейчас победители премии Viva! 2006.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
wikipedia.org
Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская в 2006 году не только смогла стать самой красивой женщиной в Украине по версии Viva! – в том же году она вместе со своим партнером Владом Ямой заняла второе место на шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".
Наталья Могилевская и Влад Яма
"Главред"
В 2017 году Наталья Могилевская осуществила свою мечту, вновь став участницей "Танцы со звездами". На этот раз ради шоу Наталья Могилевская похудела на 25 килограммов.
Наталья Могилевская до похудения
"Факты"
В результате Могилевская и ее партнер, финалист открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии Игорь Кузьменко завоевали победу в легендарном танцевальном шоу. Символичным был и выпуск сингла "Я танцевала" (2017).
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко
"Без Табу"
Сегодня Наталью не узнать. В ноябре 2019 года на съемках шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина" Могилевская рассказала, как изменилась ее жизнь. "Я совершенно необычно живу, и я необычный человек. Я не ем мяса, встаю утром, выхожу на улицу и рву подорожник или одуванчик на пробежке с собакой, кладу это все в салат и пью зеленый коктейль с листьями льна. Я ем только живую сырую пищу, воду мне привозят из Карпат, а если ее заморозить, она превращается в одну большую снежинку", – поделилась Наталья Могилевская.
Наталья Могилевская после похудения
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская после похудения
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Артистка постоянно посещает своего "учителя" в Индии и учится видеть мир по-новому. Могилевская, которая ранее была частым гостем на вечеринках, сейчас наполняет свою жизнь иными благами: "Мне не интересен алкоголь, и я не употребляю наркотиков, я очень скучный человек для общества. Единственное, что не скучно – я очень люблю жизнь и очень люблю людей! Люди – это последнее, что не скучно!"
Каждая из нас - уникальна и особенна, как красивая роза на огромном поле. Есть грациозные и элегантные девушки, как белые розы. Есть волевые и страстные, как ярко-алые. А есть хрупкие и ранимые как нежно-розовые. Но порой, все эти состояния проявляются в одном человеке. А какая вы сегодня роза? 🌹 #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #red #love #rose #flowers
Делюсь с вами своим лайфхаком и наблюдениями) В канун Нового года все загадывают желания и верят в чудеса, а ведь это очень серьезная штука. Их нужно загадывать не в новогоднюю ночь, а в дни солнцестояния и равноденствия, например, 22 сентября или 22 декабря. А в принципе, ночей и дней для загадывания желаний довольно много. Также, например, День рождения: просыпаюсь утром, делаю маленькую особенную практику, зная, что это самый потрясающий день для того, чтобы формировать желания. Он в сотни раз сильнее, чем Новый год! Новый год – это такая общественная традиция, а на самом деле, лучший день для загадывания желаний – День рождения, а также неделя до и неделя после. А вы загадываете желания? Есть традиции или особенные ритуалы? 🌠 #могилевская #натальямогилевская #желания #мечты #новыйгод #holiday #newyear
Александр Шовковский
Александр Шовковский
Startfootball.info
Самый красивый украинец 2006 года, футболист Александр Шовковский всю свою карьеру провел в клубе "Динамо Киев", также играл за сборную Украины. Шовковский в течение 2003-2006 годов был признан лучшим вратарем Украины и лучшим футболистом Украины по итогам сезона 2004/2005.
Будучи капитаном "Динамо Киев", на матче чемпионата Украины 2011-12 против луцкой "Волыни" Шовковский получил серьезную травму спины.
Наталья Могилевская и Александр Шовковский на вручении премии Viva! 2006
"Факты"
Из-за этого вратарь пропустил не только Евро-2012, но и все летние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге чемпионов. Летом 2011 года Шовковский сыграл свой сотый матч в Лиге чемпионов (в Казани против местного "Рубина").
В сентябре 2012-го Шовковский официально заявил, что заканчивает игровую карьеру в сборной Украины.
Наталья Могилевская и Александр Шовковский
Viva!
А 9 ноября 2016 года футболист заявил, что не хочет продлевать контракт с "Динамо". "Мой контракт заканчивается 12 января (2017, – ред.), и я не хочу его продолжать. Почему? А если я скажу, что устал? Мне в январе исполнится 42. На самом деле для игрока это очень много. Я не готов вкладывать столько сил для того, чтобы доказать; из кожи вон лезть, чтобы конкурировать с молодыми. Я уже не могу. Просто не хочу быть обузой для "Динамо"".
Александр Шовковский в 2019 году
instagram.com/oleksandrshovkovskyi
21 апреля 2017 на телеканале "2+2" состоялась премьера фильма об Александре Шовковском – "Всегда первый".
Сейчас футболист работает в тренерском штабе национальной сборной. Вместе с Андреем Шевченко он вывел команду в финальную стадию Евро-2020 с первого места в группе с такими сложными соперниками, как Сербия и Португалия.
Вот ведь вопрос? Кто из нас двоих более смелый? Шико, который очень боится рук и очень сильно кусается. Если зазеваться, то может прокусить палец до кости и даже оторвать кусочек кожи. И все-таки он решился сделать этот шаг ко мне на руку или я, который решился подставить незащищенную руку?)))
! Как же я люблю зимний отдых... Свежесть горного воздуха... Захватывающие взглядом пейзажи Очень старые здания в центре города Прекрасный СПА и восхитительные ужины!!! Но... (сейчас позволю себе посоветовать вам запомнить следующее, что бы вам не говорили, самое главное начинается после НО!...) ... важно где! и более важно с кем!
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская намекнула, что находится в статусе невесты.
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