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16 февраля • обновлено в 06:46
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Самые красивые люди Украины 2006: как Наталья Могилевская и Александр Шовковский выглядят 14 лет спустя

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В 2006 году популярная украинская певица Наталья Могилевская и футболист Александр Шовковский были признаны самыми красивыми людьми года в Украине по версии журнала Viva!.

С тех пор прошло 14 лет и OBOZREVATEL предлагает взглянуть, как изменились и выглядят сейчас победители премии Viva! 2006.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

wikipedia.org

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская в 2006 году не только смогла стать самой красивой женщиной в Украине по версии Viva! – в том же году она вместе со своим партнером Владом Ямой заняла второе место на шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".

Наталья Могилевская и Влад Яма

Наталья Могилевская и Влад Яма

"Главред"

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В 2017 году Наталья Могилевская осуществила свою мечту, вновь став участницей "Танцы со звездами". На этот раз ради шоу Наталья Могилевская похудела на 25 килограммов.

Наталья Могилевская до похудения

Наталья Могилевская до похудения

"Факты"

В результате Могилевская и ее партнер, финалист открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии Игорь Кузьменко завоевали победу в легендарном танцевальном шоу. Символичным был и выпуск сингла "Я танцевала" (2017).

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

"Без Табу"

Сегодня Наталью не узнать. В ноябре 2019 года на съемках шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина" Могилевская рассказала, как изменилась ее жизнь. "Я совершенно необычно живу, и я необычный человек. Я не ем мяса, встаю утром, выхожу на улицу и рву подорожник или одуванчик на пробежке с собакой, кладу это все в салат и пью зеленый коктейль с листьями льна. Я ем только живую сырую пищу, воду мне привозят из Карпат, а если ее заморозить, она превращается в одну большую снежинку", – поделилась Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская после похудения

Наталья Могилевская после похудения

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская после похудения

Наталья Могилевская после похудения

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка постоянно посещает своего "учителя" в Индии и учится видеть мир по-новому. Могилевская, которая ранее была частым гостем на вечеринках, сейчас наполняет свою жизнь иными благами: "Мне не интересен алкоголь, и я не употребляю наркотиков, я очень скучный человек для общества. Единственное, что не скучно – я очень люблю жизнь и очень люблю людей! Люди – это последнее, что не скучно!"

Каждая из нас - уникальна и особенна, как красивая роза на огромном поле. Есть грациозные и элегантные девушки, как белые розы. Есть волевые и страстные, как ярко-алые. А есть хрупкие и ранимые как нежно-розовые. Но порой, все эти состояния проявляются в одном человеке. А какая вы сегодня роза? 🌹 #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #red #love #rose #flowers

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Делюсь с вами своим лайфхаком и наблюдениями) В канун Нового года все загадывают желания и верят в чудеса, а ведь это очень серьезная штука. Их нужно загадывать не в новогоднюю ночь, а в дни солнцестояния и равноденствия, например, 22 сентября или 22 декабря. А в принципе, ночей и дней для загадывания желаний довольно много. Также, например, День рождения: просыпаюсь утром, делаю маленькую особенную практику, зная, что это самый потрясающий день для того, чтобы формировать желания. Он в сотни раз сильнее, чем Новый год! Новый год – это такая общественная традиция, а на самом деле, лучший день для загадывания желаний – День рождения, а также неделя до и неделя после. А вы загадываете желания? Есть традиции или особенные ритуалы? 🌠 #могилевская #натальямогилевская #желания #мечты #новыйгод #holiday #newyear

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

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Александр Шовковский

Александр Шовковский

Александр Шовковский

Startfootball.info

Самый красивый украинец 2006 года, футболист Александр Шовковский всю свою карьеру провел в клубе "Динамо Киев", также играл за сборную Украины. Шовковский в течение 2003-2006 годов был признан лучшим вратарем Украины и лучшим футболистом Украины по итогам сезона 2004/2005.

Будучи капитаном "Динамо Киев", на матче чемпионата Украины 2011-12 против луцкой "Волыни" Шовковский получил серьезную травму спины.

Наталья Могилевская и Александр Шовковский на вручении премии Viva! 2006

Наталья Могилевская и Александр Шовковский на вручении премии Viva! 2006

"Факты"

Из-за этого вратарь пропустил не только Евро-2012, но и все летние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге чемпионов. Летом 2011 года Шовковский сыграл свой сотый матч в Лиге чемпионов (в Казани против местного "Рубина").

В сентябре 2012-го Шовковский официально заявил, что заканчивает игровую карьеру в сборной Украины.

Наталья Могилевская и Александр Шовковский

Наталья Могилевская и Александр Шовковский

Viva!

А 9 ноября 2016 года футболист заявил, что не хочет продлевать контракт с "Динамо". "Мой контракт заканчивается 12 января (2017, – ред.), и я не хочу его продолжать. Почему? А если я скажу, что устал? Мне в январе исполнится 42. На самом деле для игрока это очень много. Я не готов вкладывать столько сил для того, чтобы доказать; из кожи вон лезть, чтобы конкурировать с молодыми. Я уже не могу. Просто не хочу быть обузой для "Динамо"".

Александр Шовковский в 2019 году

Александр Шовковский в 2019 году

instagram.com/oleksandrshovkovskyi

21 апреля 2017 на телеканале "2+2" состоялась премьера фильма об Александре Шовковском – "Всегда первый".

Сейчас футболист работает в тренерском штабе национальной сборной. Вместе с Андреем Шевченко он вывел команду в финальную стадию Евро-2020 с первого места в группе с такими сложными соперниками, как Сербия и Португалия.

! Сегодня матч со сб. Эстонии в Запорожье

Допис, поширений SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская намекнула, что находится в статусе невесты.

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Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Танцы со звездами
Персоны
Александр Шовковский Наталья Могилевская
Место
Украина
Теги
похудение Красота Танці з зірками шоу-бизнес шоу
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