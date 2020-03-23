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23 марта • обновлено в 07:38
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Самойлова с детьми экстренно покинула США. Видео

1.7т
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Звезда Instagram Оксана Самойлова вместе с детьми экстренно покинула США. Вместе с женщиной улетел из Америки и ее супруг, украинский рэпер Джиган.

Видео, снятое в аэропорту, было опубликовано на странице в Instagram издания Super.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

В кадре видно, как Джиган (в розовой куртке) и Оксана Самойлова (в черном) с вещами находятся в аэропорту уже в Москве.

Примечательно, что супруги планировали находится в Майами дольше: Джиган и Самойлова хотели провести в Америке первый год жизни сына Давида, который появился на свет 18 февраля 2020 года. Однако скандал с рэпером, который попал в психбольницу из-за наркозависимости, изменил планы пары.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова с детьми

Оксана Самойлова с детьми

Instagram @samoylovaoxana

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Автор
Анна Михно
Персоны
Джиган Оксана Самойлова
Место
Россия
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Alex Alex
Alex Alex
А почему в Москву?!!!!! А не на нэньку?!!!!
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