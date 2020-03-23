Самойлова с детьми экстренно покинула США. Видео

Звезда Instagram Оксана Самойлова вместе с детьми экстренно покинула США. Вместе с женщиной улетел из Америки и ее супруг, украинский рэпер Джиган.
Видео, снятое в аэропорту, было опубликовано на странице в Instagram издания Super.
Джиган и Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
В кадре видно, как Джиган (в розовой куртке) и Оксана Самойлова (в черном) с вещами находятся в аэропорту уже в Москве.
Примечательно, что супруги планировали находится в Майами дольше: Джиган и Самойлова хотели провести в Америке первый год жизни сына Давида, который появился на свет 18 февраля 2020 года. Однако скандал с рэпером, который попал в психбольницу из-за наркозависимости, изменил планы пары.
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова с детьми
Instagram @samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.
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