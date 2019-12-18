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18 декабря • обновлено в 15:49
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Самбурская слила в сеть интимное фото с сыном Макаревича

1.2т
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Певица Настасья Самбурская опубликовала довольно интимную фотографию с сыном Андрея Макаревича Иваном.

Снимок она разместила 18 декабря 2019 года в сторис Инстаграм.

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"На поступлении в ГИТИС 2006 год взгромоздилась на каленочки однокурсника Ивана Макаревича", - подписала фото Самбурская.

Настасья Самбурская и Иван Макаревич в 2006 году

Настасья Самбурская и Иван Макаревич в 2006 году

Инстаграм Настасьи Самбурской

Некогда ходили слухи о романе Самбурской и Ивана Макаревича. Но сама же певица их развеяла, при этом рассказав, как жила с Иваном в его квартире и готовила там еду.

"На первом курсе я попала в сложную ситуацию. Мне, не москвичке, негде было поселиться. И тогда Ваня пустил меня пожить в свою "двушку", пока подыскивала варианты. Готовила нам обоим еду и тем платила за его доброту. Но романа у нас все-таки не было. Мы даже смеялись на эту тему: как бы смотрелись, если бы ходили парочкой. Я высокая - 180 сантиметров, а Ваня - мелкий, щупленький. Хотя перед глазами вставал пример Лолиты и Саши Цекало, и это выглядело забавно", - рассказывала певица в одном из интервью.

Ивану Макаревичу и Настасье Самбурской сейчас по 32 года.

Иван Макаревич актер и музыкант. О его второй половинке ничего неизвестно.

Dad & Me. 🧀🥬

Публикация от Иван Макаревич (@jamesoclahoma)

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Персоны
Настасья Самбурская Андрей Макаревич
Место
Россия
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