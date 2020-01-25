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25 января • обновлено в 17:54
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Самбурская после сексуальных трусов показала жутко депрессивные фото

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Актриса Настасья Самбуркая, ранее рассказавшая о поиске наиболее сексуальных трусов, решила устроить депрессивную фотосессию.

В своем Instagram-аккаунте Самбурская опубликовала фотографии, которые, по ее словам, отражают настроение певицы.

"Немножко пофотографировались и поймали мое настроение со @slav_no Какая больше нравится???" – написала она.

Самбурская после сексуальных трусов показала жутко депрессивные фото
Самбурская после сексуальных трусов показала жутко депрессивные фото
Самбурская после сексуальных трусов показала жутко депрессивные фото
Самбурская после сексуальных трусов показала жутко депрессивные фото
Самбурская после сексуальных трусов показала жутко депрессивные фото

Ранее Самбурская посветила грудью на фотографии, после чего ей пришлось вступить в дискуссию с подписчиками.

Кроме того, она покорила сеть своим пикантным фото в купальнике с отдыха на Бали.

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