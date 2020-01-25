Самбурская после сексуальных трусов показала жутко депрессивные фото

Актриса Настасья Самбуркая, ранее рассказавшая о поиске наиболее сексуальных трусов, решила устроить депрессивную фотосессию.

В своем Instagram-аккаунте Самбурская опубликовала фотографии, которые, по ее словам, отражают настроение певицы.

"Немножко пофотографировались и поймали мое настроение со @slav_no Какая больше нравится???" – написала она.

Ранее Самбурская посветила грудью на фотографии, после чего ей пришлось вступить в дискуссию с подписчиками.

Кроме того, она покорила сеть своим пикантным фото в купальнике с отдыха на Бали.

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