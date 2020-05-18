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18 мая • обновлено в 12:55
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Самбурская подала в суд на Дробыша: в чем звезда обвиняет продюсера

1.4т
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Российская актриса Настасья Самбурская подала в суд на известного российского продюсера и композитора Виктора Дробыша после того, как не смогла прославиться в качестве певицы.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

utro.ru

Так, Самбурская обвиняет Дробыша в том, что за почти четыре года сотрудничества с продюсерским центром она не смогла стать известной певицей. По мнению звезды, продюсер подбирал ей неправильный репертуар и не занимался ее раскруткой.

В связи с этим Настасья потребовала расторгнуть договор и отдать все ее песни, без компенсации.

Виктор Дробыш

Виктор Дробыш

gazeta.a42.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Настасью Самбурскую и ее продюсера Виктора Дробыша подали в суд за кражу стихотворения. Поэтесса Анастасия Рыбачук заявила, что песня Самбурской "Старая" – это ее переделанное стихотворение под названием "Мечты". Девушка подала иск о нарушении авторских прав и требует теперь взыскать с виновников 1,5 млн рублей в суде.

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Автор
Анна Михно
Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
Тег
Новости России
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