"Сама виновата!" На Крида набросились из-за избитой копами девушки в Москве

На российского музыканта Егора Крида набросились в сети из-за его постов об избитой сотрудниками полиции девушки на митинге в Москве.

Так, артист недавно опубликовал ролик на котором видно, как после массового собрания во время задержания полицейский ударил девушку кулаком в живот. Позже певец разместил на своей странице вInstagram фото с пострадавшей и выразил ей слова поддержки.

"Бл*ть, увидел эту жесть в YouTube и не могу пройти мимо этого пиз**ца! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно, с*ка, происходить! Я очень надеюсь, что на это обратят внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдет с рук", — написал несколькими днями ранее Егор Крид.

Многие поклонники Крида негативно отреагировали на это. Они начали заявлять, что она сама виновата и полиция просто так не применяет силу.

"Просто так никогда не будут бить! Значит она делала что-то против власти или оскорбляла ,в коне концов, она пошла туда сама", "Сама виновата", "Я считаю сама виновата, нечего ходить там где митинги. Людям делать нечего ищут драйва вот и нашла. полицейские обязаны разгонять", - пишут в сети.

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