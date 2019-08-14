"Сама виновата!" На Крида набросились из-за избитой копами девушки в Москве

На российского музыканта Егора Крида набросились в сети из-за его постов об избитой сотрудниками полиции девушки на митинге в Москве.
Так, артист недавно опубликовал ролик на котором видно, как после массового собрания во время задержания полицейский ударил девушку кулаком в живот. Позже певец разместил на своей странице вInstagram фото с пострадавшей и выразил ей слова поддержки.
Спасибо всем, кто остался неравнодушен в ситуации, которая произошла с Дарьей Сосновской. Благодаря вам и вашему содействию этот случай не остался незамеченным и к его решению подключилось большое количество людей. Личность "полицейского", который нанёс удар Даше не только физический, но и моральный ещё не установлена, но работа ведётся. Вчера мне удалось лично познакомиться с Дашей и узнать обстоятельства, которые произошли в тот день до видео и после. Я искренне сочувствую этой девушке, которая не побоялась заступиться за человека, не представляющего угрозы для общества, за что поплатилась сильным ударом в грудную клетку и по голове. Вчера в больнице врачи нам сообщили диагноз — ушиб мягких тканей головы и сотрясение головного мозга. Прошу всех СМИ не атаковать её телефонными звонками, а дать побыть в покое для восстановления.
"Бл*ть, увидел эту жесть в YouTube и не могу пройти мимо этого пиз**ца! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно, с*ка, происходить! Я очень надеюсь, что на это обратят внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдет с рук", — написал несколькими днями ранее Егор Крид.
Бл*ть... увидел эту жесть в Ютубе и не могу пройти мимо этого п*здеца! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно сука происходить! Я очень надеюсь, что на это ОБРАТЯТ внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдёт с рук!!! Я уже лично подал запрос и мне пообещали его найти! Если у кого-то есть любая информация кто этот "полицецский", и ФИО Девушки пришлите мне в direct. P.s. Так как почти любое мое действие или решение привлекает внимание общественность и активно обсуждается, то постараюсь направить это в нужное русло и привлечь внимание к этому максимальное кол-во людей. Можете херачить меня дальше, ваше право, НО мимо ЭТОЙ ситуации с насилием я проходить не буду, просто больно на это смотреть...
Многие поклонники Крида негативно отреагировали на это. Они начали заявлять, что она сама виновата и полиция просто так не применяет силу.
"Просто так никогда не будут бить! Значит она делала что-то против власти или оскорбляла ,в коне концов, она пошла туда сама", "Сама виновата", "Я считаю сама виновата, нечего ходить там где митинги. Людям делать нечего ищут драйва вот и нашла. полицейские обязаны разгонять", - пишут в сети.
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