"Русские парни!" Известная ведущая угодила в скандал из-за Украины: сеть кипит

Популярная американская телеведущая Элен Дедженерес назвала ансамбль имени Вирского "русскими парнями".

Она опубликовала в Instagram видео с выступлением украинцев, оставив к нему неправильную подпись.

На этот момент сразу же обратили внимание пользователи сети, подчеркнув, что в кадре – украинцы, которые исполняют национальный танец гопак.

Дедженерес оскандалилась из-за украинских артистов

Как писал OBOZREVATEL, ранее в популярной в Италии телевизионной программе L'Eredità ("Наследие") Украину назвали "Малороссией".

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