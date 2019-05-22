Рука выше колена: женатого украинского певца подловили с молоденькой девушкой

Украинского певца Андрея Кише (Kishe), который женат уже больше 20 лет, попался на страстных объятиях с молоденькой девушкой в одном из танцевальных залов Киева.

Как рассказали OBOZREVATEL очевидцы, популярный артист и юная красавица все время смеялись и слишком страстно обнимали друг друга во время танца.

Андрей Кише и незнакомка

Кише женат больше 20 лет

По их словам, урок танцев больше походил на флирт влюбленной парочки, в зале артист и его партнерша были одни и не стесняясь витражных окон откровенно заигрывали друг с другом.

Отметим, что в августе 2016 года Кише и его супруга Оксана отметили 20-летие свадьбы. Тогда пара отправилась в путешествие по Италии.

Кише с женой Вива

Пара в браке больше 20 лет Вива

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта, когда в Украине проходил 1-й тур выборов президента, певцу Андрею Kishe разбили машину на платной парковке возле центрального ЖД вокзала в Киеве.

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