Ругался с Галкиным и Харламовым, угрожал Зеленскому: с кем из звезд ссорился Александр Масляков

Президент Международного клуба КВН Александр Масляков известен не только тем, что с 1964 года является бессменным руководителем и ведущим телепередачи.

Масляков не единожды ссорился с другими юмористами и получал в свой адрес обвинения в жесткой единоличной позиции относительно игроков клуба КВН. Почему за глаза Маслякова в КВНе называют "барином" – в материале OBOZREVATEL.

Новости Александр Масляков сделал круговую подтяжку лица

Так недавно, летом 2019 года российский юморист Максим Галкин признался, что Масляков много лет назад выгнал его из жюри КВН после одного из выпусков шоу. По словам Галкина, случилось это около 18-19 лет назад.

hyser.com.ua

"В какой-то момент я не те оценки поставил. Все ставили четверки-пятерки, а я поставил тройку", – признался Галкин.

Он уточнил, что в перерыве подошел Масляков и сказал, что у них так делать не принято, и шоумен поступает опрометчиво. Потому его выкинули из шоу за излишнюю самостоятельность.

Максим Галкин в жюри КВН кадр Первого канала России

"Я исправился, но с тех пор в жюри КВН меня больше никогда не приглашали", – добавил Галкин.

А нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который когда-то играл в КВН со своей командой "95-й квартал", еще в 2006 году сказал, что "в КВНе нет и быть не может друзей".

Владимир Зеленский "Утро"

"У Маслякова всегда была жесткая позиция: если ты сделал шаг влево или вправо – снялся в фильме, сериале, был показан по телевизору, – тебя автоматически вычеркивают из КВНа. Мы, по сути, являлись собственностью масляковской студии АМиК и, кроме игры, ни на что (!) не имели права. Эти жесткие условия стали одной из причин ухода", – рассказывал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, состоя в КВНе, он с командой много гастролировал, но получали они "жалкие копейки": "Гонорара хватало разве что на пирожки – остальную прибыль забирала структура".

Владимир Зеленский в КВН кадр Первого канала России

Закончилось тем, что Владимиру Зеленскому строго-настрого запретили проводить в Киеве юбилейный концерт. Ему сказали: "Или убирай свои афиши, или вас больше нет в сборной". Зеленский выбрал второй вариант.

""Афиши не сниму, а значит, мы для вас действительно больше не существуем". Так в телефонном режиме навсегда закончилось наше общение с Клубом веселых и находчивых", – рассказывал Зеленский.

Известный в России юморист, в прошлом игрок КВН Гарик Харламов тоже в свое время попадал под опалу Александра Маслякова.

Гарик Харламов "Факты"

Являясь капитаном команды "Незолотая молодежь", он параллельно с игрой принял участие в телепроекте "Радиомания", чем вызвал гнев Александра Васильевича.

Гарик Харламов в КВН кадр Первого канала России

Харламова объявили персоной нон-грата. И только спустя несколько лет он смог появиться на сцене КВН уже в качестве приглашенного гостя.

А недавно на Александра Маслякова подали в суд. В роли истца выступила компания "Группа 7", от которой Масляков требовал убрать слово КВН из названия документального фильма "КВН: свидетельство о рождении". Компания считает, что ведущий владеет правами на товарный знак КВН безосновательно, ведь эту игру придумали в 1961 году Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев, а Масляков был приглашен на роль ведущего лишь в 1964-м, когда все уже было придумано.

Александр Масляков КВН

Ранее OBOZREVATEL писал, что у Александра Маслякова нашли особняк за 400 миллионов. Сделка была заключена в марте 2019 года, Масляков-старший приобрел дом площадью 654 квадратных метра на участке в 36 соток.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!