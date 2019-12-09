Ротару снова в России: появились новые видео "камбека" украинской певицы

Украинская певица София Ротару, которая выступила на "Песне года-2019" в Москве, несмотря на травлю, вызвала восторг у российских зрителей.

В Instagram пользователи принялись публиковать видео с выступления артистки, на которых видно, как зал встречал Ротару.

София Ротару КП

Так, несмотря на протест в РФ и недовольство в сети по поводу возвращения звезды в Москву, большинство россиян тепло встретили украинскую певицу.

София Ротару КП

На ролике можно заметить, что в зале люди громко аплодируют Ротару, скандируют "Браво!", а также буквально забрасывают ее огромными букетами цветов.

Сама певица также обратилась к публике со сцены:

"Я очень по вам скучала".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

Однако, когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.

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