Ротару неожиданно оттолкнула фаната с цветами: момент попал на видео

Украинская певица София Ротару оттолкнула назойливого фаната во время выступления на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Как сообщает "Дни.ру", это произошло уже в конце концерта, когда поклонники дарили артистке цветы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Ротару оттолкнула поклонника
Кадр из видео
Уточняется, что на "Славянском базаре в Витебске" Ротару исполнила три песни: "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина". Зал встречал артистку овациями, когда она спустилась со сцены, чтобы зрители смогли ее рассмотреть.
В конце выступления к Ротару массово повалили поклонники с цветами. Одного из фанатов, который откровенно лез целоваться, артистка оттолкнула. По данным издания, этого почитателя она знает давно, так как парень часто приезжает специально на ее выступления.
София Ротару
instagram/sofiarotaru.official
Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену и творчество украинской певицы Софии Ротару. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом она обязана мужу Анатолию Евдокименко.
Артистка выступила на фестивале Atlas Weekend-2019, где поклонники заметили, что она с трудом разговаривает.
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