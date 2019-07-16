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Ротару неожиданно оттолкнула фаната с цветами: момент попал на видео

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Украинская певица София Ротару оттолкнула назойливого фаната во время выступления на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Как сообщает "Дни.ру", это произошло уже в конце концерта, когда поклонники дарили артистке цветы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ротару оттолкнула поклонника

Ротару оттолкнула поклонника

Кадр из видео

Уточняется, что на "Славянском базаре в Витебске" Ротару исполнила три песни: "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина". Зал встречал артистку овациями, когда она спустилась со сцены, чтобы зрители смогли ее рассмотреть.

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В конце выступления к Ротару массово повалили поклонники с цветами. Одного из фанатов, который откровенно лез целоваться, артистка оттолкнула. По данным издания, этого почитателя она знает давно, так как парень часто приезжает специально на ее выступления.

София Ротару

София Ротару

instagram/sofiarotaru.official

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену и творчество украинской певицы Софии Ротару. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом она обязана мужу Анатолию Евдокименко.

Артистка выступила на фестивале Atlas Weekend-2019, где поклонники заметили, что она с трудом разговаривает.

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Персона
София Ротару
Место
Беларусь Витебск
Теги
шоу-бизнес концерт
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