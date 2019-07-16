Ротару неожиданно оттолкнула фаната с цветами: момент попал на видео

Украинская певица София Ротару оттолкнула назойливого фаната во время выступления на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Как сообщает "Дни.ру", это произошло уже в конце концерта, когда поклонники дарили артистке цветы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ротару оттолкнула поклонника Кадр из видео

Уточняется, что на "Славянском базаре в Витебске" Ротару исполнила три песни: "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина". Зал встречал артистку овациями, когда она спустилась со сцены, чтобы зрители смогли ее рассмотреть.

В конце выступления к Ротару массово повалили поклонники с цветами. Одного из фанатов, который откровенно лез целоваться, артистка оттолкнула. По данным издания, этого почитателя она знает давно, так как парень часто приезжает специально на ее выступления.

София Ротару instagram/sofiarotaru.official

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену и творчество украинской певицы Софии Ротару. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом она обязана мужу Анатолию Евдокименко.

Артистка выступила на фестивале Atlas Weekend-2019, где поклонники заметили, что она с трудом разговаривает.

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