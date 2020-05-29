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29 мая • обновлено в 20:04
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РосСМИ по приказу Кремля удалили новости с пародией Галкина на Путина

1.2т
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Ряд российских СМИ удалили со своих сайтов новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание президента РФ Владимира Путина с Сергеем Собяниным.

Новости снимали из-за звонков чиновников, пишет The Bell со ссылкой на источник в одном из изданий.

РосСМИ по приказу Кремля удалили новости с пародией Галкина на Путина

В числе изданий, которые удалили новости — Lenta.ru, Gazeta.ru, "Рамблер", а также "Московский комсомолец", агентство Regnum и сайт телеканала "360 Подмосковье".

РосСМИ по приказу Кремля удалили новости с пародией Галкина на Путина

Скриншот из сайта Lenta.ru

По словам источника, новости снимали по звонку чиновников. Звонки поступали и из мэрии, и из администрации Путина.

Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин опубликовал у себя в Instagram 28 мая — в нем он одновременно изображает обоих политиков. В пятиминутном видео шоумен высмеивает новые правила прогулок в Москве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Алексей Панин заявил, что телеканалы объявили ему бойкот из-за того, что он критиковал президента РФ Владимира Путина.

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Автор
Мария Дидык
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