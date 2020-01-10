"Россия еще при Ельцине хотела Крым": 5 решений Леонида Кравчука, повлиявших на историю Украины

10 января первому президенту Украины Леониду Кравчуку исполняется 86 лет. В связи с этим OBOZREVATEL вспоминает о пяти его решениях, которые сильнее всего повлияли на историю Украины.

Провозглашение Независимости Украины

В августе 1991 года СССР трещал по швам. Всем было понятно, что политический строй прежним уже не будет. Однако многие (в том числе сидящие в зале заседаний Раде коммунисты) считали, что выходить из состава СССР не нужно, достаточно выторговать у центра больше преференций.

В итоге 346 депутатов проголосовало за. И в этом была большая заслуга Кравчука, потратившего недели на переговоры с различными группами влияния.

Подписание договора в Беловежской пуще, похоронившее СССР

Точку в жизни тоталитарного государства поставили Беловежские соглашения, подписанные Кравчуком уже в ранге избранного президента Украины.

Он, первый президент Беларуси Станислав Шушкевич и лидер новой России Борис Ельцин собрались в лесу, чтобы решить ряд накопившихся экономических вопросов. А в итоге дошли до подписания договора, закрывшего трудную страницу в истории Украины.

При этом вопрос о Крыме поднимался уже тогда.

"Философия аннексии Крыма к России существовала еще при Ельцине. Только не выдвигались конкретные действия, и конкретные шаги. Я имел личные беседы с Борисом Николаевичем еще в Беловежской пуще, и там ставился вопрос о Крыме", – рассказал Кравчук в эфире "Шустер live".

Решение отказаться от ядерного оружия

10 января 1994 года Украина отказалась от ядерного оружия, а в конце года уже новый президент Леонид Кучма подписал печально известный Будапештский меморандум, который должен был гарантировать нашу безопасность от всех стран-подписантов, включая Россию.

В итоге никакой безопасности мы не получили, за что Кравчуку до сих пор пеняют. Также в информпространстве периодически возникают разговоры на тему: "А если бы у Украины было ядерное оружие?" Ответа на этот вопрос мы не узнаем, но сам Кравчук считает, что сохранить оружие такой мощи нам бы не позволили.

"Некоторые тут думают, что Украину бы просто испугались. Да мы бы напоминали обезьяну, которая держит в руках гранату. Нельзя так примитивно и неквалифицировано говорить о таком деле, как ядерное оружие. Посмотрите, что происходит вокруг Северной Кореи сейчас. Точно так же, а может и хуже, все бы складывалось для Украины", — говорил Кравчук в интервью OBOZREVATEL.

Решение поддержать Филарета в создании УПЦ КП

История с Томосом началась для Украины много лет назад, когда митрополит РПЦ Филарет объявил о создании автономной УПЦ КП. Такое решение жутко взбесило руководителей РПЦ, но государство в лице Кравчука поддержало Филарета. Так новая церковь прижилась, окрепла и со временем начала вытеснять российских "братьев".

Согласие на участие в досрочных президентских выборах и как результат поражение Кучме

В июне 1993 года на Донбассе случилась масштабная забастовка шахтеров, к которой присоединились рабочие и с других предприятий. Основная причина - долги по зарплатам и дикий рост цен.

В результате требования шахтеров удовлетворили, зарплаты подняли, а на июнь следующего года назначили внеочередные выборы президента Украины, которые Кравчук ожидаемо проиграл Леониду Кучме. Ну, а что было дальше вы и сами помните.

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