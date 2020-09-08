Российский композитор Рыбников рассказал, как его дочь едва не погибла в секте

Известный советский и российский композитор Алексей Рыбников рассказал, как спасал свою дочь Анну от сектантов.

Подробностями знаменитость поделился в студии программы "Судьба человека". По словам Рыбникова, девушка попала в дурную компанию в девяностых годах через своего первого мужа. Тогда, как отметил композитор, она перестала общаться со своими родителями, которые стали для нее "злейшими врагами". И когда он почувствовал, что дочь "начинает погибать" в этой секте – вытаскивал ее оттуда всеми возможными средствами (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Россию в 90-е годы приехали люди, которые выискивали из интеллигенции молодежь и прививали им различные психотехники. Люди просто сходили с ума. У них забирали имущество. Дочь в какой-то момент начали тоже в это вовлекать. Я почувствовал, что она погибает. Она попала в эту секту через своего первого мужа. Для нее родители вдруг стали злейшими врагами. Дальше дошло до безумия. Она попала в рабство к своим учителям. Ее заставили продать квартиру. Она попала в такую плохую среду. Я вытаскивал Аню всеми возможными средствами", – заявил Рыбников.

Алексей Рыбников и его дочь Анна. коллаж

Дочь композитора удалось спасти. Для этого Рыбников обратился к близким и даже нанял для Анны охрану, чтобы уберечь ее от повторного общения с представителями секты.

"Ее могли спокойно лишить жизни. Это было очень сложно. Сначала Аня пошла на контакт с братом, затем – с мамой, а следом стала возвращаться в свое нормальное состояние. Потом она поехала с нами в Америку. Это было восстановление семьи. У нее родился сын, и сейчас более счастливых родителей и детей я не знаю", – подытожил он.

Алексей Рыбников с дочерью Анной. скриншот с видео

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