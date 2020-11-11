Режиссер фильма 'Атлантида' отказался от ордена, которым наградил его Зеленский: названа причина

Украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, который ему присудил президент Владимир Зеленский.

Соответствующий указ глава государства подписал по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, пишет "LB.ua".

"Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы. По странному стечению обстоятельств, эти "дела" в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене", – рассказал Васянович.

Он добавил, что не может принимать награду от той власти, которая, по его словам, одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием.

"Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", – отметил режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов взорвались возмущениями из-за победы украинского фильма "Атлантида" в одной из номинаций на Венецианском кинофестивале.