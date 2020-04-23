Режисер "Дау" рассказал, как снимал жуткие сцены в своих фильмах

На днях в сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к фильму "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов. Мужчина прокомментировал ситуацию и рассказал о том, как проходили съемки.

Кроме того, в интервью журналистке Ксении Собчак он рассказал о том, как снимались скандальные сцены в "Дау. Наташа" и о том, как ради ленты "Дау. Дегенерация" была убита свинья (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Илья Хржановский Скриншот из видео

"Ко всем сценам, в которых есть сильные акты, связанные с насилием, они проговариваются. Внутри отношения Наташи например, она понимала, что у нее будет допрос, она понимала, что не может его бояться. Я ей говорил: "Наташ, очень важно, чтобы ты не перехамила ему, потому что иначе - это деформирует эту историю. Тебе важно понять...". Такого рода вещи, мы проговаривали. Я показываю энергию насилия. Вопрос же не в том, кто садиться на бутылку. Вопрос в том, что человек чувствует. Вопрос в том, как далеко он идет в ощущении себя, где он позволяет страху проникнуть в себя. И для этого существуют обстоятельства разные и вещи, которые это активируют", – рассказал Хржановский о секс-сценах в фильме "Дау. Наташа".

Фильм Ильи Хржановского "Дау. Наташа" Кадр из фильма

"Я убиваю не ради своего фильма. Судьба свиньи в том, чтобы быть убитой. Так устроен мир, в котором живут эти свиньи. Они живут в мире, в котором их выращивают и убивают. Нет другого мира для свиньи. Посмотрев фильм "Дегенерация", в котором есть убийство свиньи, точно ты не захочешь потом есть свинину и радоваться тому, как убивают животных. Это точно не про это", - сказал режисер.

Илья Хржановский и Ксения Собчак Скриншот из видео

Также, Хражновский заявил, что никаких опытов над детьми не проводили, а их плач – естественная реакция.

"Над ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами находились медсестры и нянечки – это видно в кадре. Когда младенцы плакали, когда их, там, переодевали, что в принципе свойственно, как мы с тобой знаем, как родители младенцев. Да? И плач этот не означает выражение боли, а просто реакцию на мир", - сказал режиссер.

"Дау. Дегенерация", фильм Ильи Хржановского Кадр из фильма "Дау. Дегенерация" с младенцем

Он подтвердил, что дети, задействованные в съемках, действительно являлись сиротами.

"Это были младенцы из детского дома. Это были младенцы, от которых отказались родители. И мне было важно как раз показать этих младенцев, разных, в том числе младенцев, которые не были абсолютно здоровы. Но это опять-таки согласовано с врачами, со всякими учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, из которого непонятно что может вырасти", - сказал Хржановский.

Как ранее писал OBOZREVATEL, прокуратура начала уголовное производство относительно вероятного нарушения прав детей во время съемок скандального фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!