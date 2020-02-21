Рэп, стендап, YouTube: в Кабмине придумали, как рекламировать украинский язык

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступила на круглом столе на тему: "Язык объединяет, разнообразие обогащает" с инициативой за распространение украиноязычного контента в культурной сфере, чтобы сделать украинский язык престижным и интересным.

Так, омбудсмен отметила, что государственный язык должен звучать в рэпе, юморе, а именно стендапах, а также молодежных соцсетях и сервисах, пишет "Интерфакс-Украина".

АиФ-Украина

"До того времени, пока украинский язык не распространиться на все сферы, не только общественной, жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы", – резюмировала Монахова.

Она также подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.

"По этим трем меркантильным причинам его можно будет "продвинуть", как говорит молодежь, в Украине", – заключила уполномоченная по защите государственного языка.

Отметим, 21 февраля в Украине отмечается Международный день родного языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском метро разгорелся скандал из-за украинского языка. К писателю Богдану Логвиненко начали цепляться неизвестные, утверждая, что на украинском языке "даже в селах не разговаривают".

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