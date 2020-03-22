Развелся с Лолитой и Галушкой: четыре брака 59-летнего Александра Цекало

Российский актер, ведущий, проюсер Александр Цекало 22 марта отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 59 лет. Как известно, в 2019 году Цекало женился в четвертый раз – его избранницей стала модель Дарина Эрвин. В день рождения продюсера OBOZREVATEL расскажет, кто был его женами и почему предыдущие браки распались.

Александр Цекало и его четвертая жена Дарина Эрвин Pinterest

Первой женой Александра Цекало была коллега по первому в его биографии музыкальному коллективу "Шляпа" Алена Шиферман.

Пара распалась через год совместной жизни – из-за романа Цекала с Лолитой.

Александр Цекало и Алена Шиферман Pinterest

Лолита Милявская стала второй супругой Александра, с ней он прожил в браке десять лет. У Александра и Лолиты есть дочь Ева.

Пара развелась в 2000 году, одновременно с распадом их дуэта "Академия". Позже Лолита призналась, что причиной их расставания было профессиональное соперничество и сложный характер Цекало.

Александр Цекало и Лолита Милявская Pinterest

В 2008 году Александр Цекало женился снова, его третьей женой стала сестра Веры Брежневой Виктория Галушка. Она родила ему двоих детей – дочь Александру и сына Михаила.

Однако в начале 2019 года выяснилось, что Виктория Галушка и Александр Цекало больше не вместе. Цекало неожиданно ушел из семьи и женился на модели Дарине Эрвин, которая, по данным СМИ, младше его на 30 лет.

Виктория Галушка и Александр Цекало 24СМИ

Александр Цекало и его четвертая жена Дарина Эрвин Pinterest

"Мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь – это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер", – прокомментировал Цекало журналистам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Цекало застали в лифте с полуголой молодой женой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!