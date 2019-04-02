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Развелся через 4 дня после свадьбы: звезда Голливуда рассказал, почему

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Популярный голливудский актер Николас Кейдж объяснил причину четырехдневного брака с девушкой Эрикой Койке. Оказалось, что Кейдж женился на ней в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В своем заявлении об аннулировании брака Кейдж рассказал, что ему не хватало понимания своих действий. Об этом сообщает Forbes.

Развелся через 4 дня после свадьбы: звезда Голливуда рассказал, почему
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Актер заявил, что отреагировал на предложение о свадьбе импульсивно, поэтому у него не получилось проанализировать последствия данного решения. По словам 55-летнего актера, девушка также была пьяна, когда решилась на женитьбу.

Развелся через 4 дня после свадьбы: звезда Голливуда рассказал, почему

Как ранее писал OBOZREVATEL, отношения пары длятся уже больше года. Впервые о них стало известно в прошлом году, тогда папарацци подловили влюбленных в Пуэрто-Рико, где Кейдж снимался в фильме "Приманка". Еще позже актера и его новую спутницу видели вместе в Лос-Анджелесе.

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