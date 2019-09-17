Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Пресс-секретарем спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова официально стала Ольга Туний.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от партии "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Теперь официально Ольга Туний — пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова", — написала Кравчук.

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний и Евгения Кравчук Фото из Facebook

Ольга Туний родилась 29 декабря 1985 в Киеве. Была начальником управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Принимала участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины как самовыдвиженец по 93-му одномандатному избирательному округу в Киевской области. Впрочем, поддержали ее только 2,40% избирателей, и победу она не получила.

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний Фото из Facebook

Ольга Туний Фото из Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель. Девушка заняла эту должность по результатам конкурса, который глава государства объявил 30 апреля.

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