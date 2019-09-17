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17 сентября • обновлено в 15:06
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Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

1.2т Читать материал на украинском

Пресс-секретарем спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова официально стала Ольга Туний.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от партии "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Теперь официально Ольга Туний — пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова", — написала Кравчук.

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний и Евгения Кравчук

Фото из Facebook

Новости
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Ольга Туний родилась 29 декабря 1985 в Киеве. Была начальником управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Принимала участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины как самовыдвиженец по 93-му одномандатному избирательному округу в Киевской области. Впрочем, поддержали ее только 2,40% избирателей, и победу она не получила.

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Разумков обзавелся пресс-секретарем: что известно о знойной брюнетке

Ольга Туний

Фото из Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель. Девушка заняла эту должность по результатам конкурса, который глава государства объявил 30 апреля.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
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