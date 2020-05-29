Главная Новости
29 мая • обновлено в 09:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Разин обвинил Пугачеву во лжи: что произошло

962
Читать материал на украинском

Российский продюсер Андрей Разин заявил, что певица Алла Пугачева врет, когда говорит, что она первая заметила еще молодого Бориса Моисеева.

Об этом продюсер рассказал в интервью изданию Sobesednik.ru.

Андрей Разин

Андрей Разин

vzsar.ru

Так, Разин заявил, что он первый заметил Бориса Моисеева. По его словам, он поставил номер с танцем артиста в программу "Утреняя почта", после чего его и увидела примадонна. На уточнение журналиста, "говорят, что именно Пугачева заметила в Риге Моисеева", продюсер ответил:

"Брешет она! Кто бы пустил Борю Моисеева сниматься в клипе заместителя председателя колхоза Андрея Разина на теплоходе "Грузия" в 85-м? Так вот Боря Моисеев после того, как отснялся у меня в "Утренней почте", уехал назад в Ригу. А Пугачева, увидев балет Моисеева, сразу задалась вопросом: как их себе "прихапать"? И в 87-м году она пригласила Борю к себе. Боря позвонил тогда и сказал: "Меня забрала Пугачева, Болдин дал свою квартиру". Я приехал на эту квартиру, и друг признался, что ему предложили работу – он должен создать балет, в котором Кристина Орбакайте танцевала бы свои сольные партии".

Алла Пугачева

Алла Пугачева

teleprogramma.pro

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин заявил, что вскоре многим звездам шоу-бизнеса, среди которых и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, придется продавать свое имущество из-за коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Андрей Разин Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги