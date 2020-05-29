Разин обвинил Пугачеву во лжи: что произошло

Российский продюсер Андрей Разин заявил, что певица Алла Пугачева врет, когда говорит, что она первая заметила еще молодого Бориса Моисеева.

Об этом продюсер рассказал в интервью изданию Sobesednik.ru.

Андрей Разин vzsar.ru

Так, Разин заявил, что он первый заметил Бориса Моисеева. По его словам, он поставил номер с танцем артиста в программу "Утреняя почта", после чего его и увидела примадонна. На уточнение журналиста, "говорят, что именно Пугачева заметила в Риге Моисеева", продюсер ответил:

"Брешет она! Кто бы пустил Борю Моисеева сниматься в клипе заместителя председателя колхоза Андрея Разина на теплоходе "Грузия" в 85-м? Так вот Боря Моисеев после того, как отснялся у меня в "Утренней почте", уехал назад в Ригу. А Пугачева, увидев балет Моисеева, сразу задалась вопросом: как их себе "прихапать"? И в 87-м году она пригласила Борю к себе. Боря позвонил тогда и сказал: "Меня забрала Пугачева, Болдин дал свою квартиру". Я приехал на эту квартиру, и друг признался, что ему предложили работу – он должен создать балет, в котором Кристина Орбакайте танцевала бы свои сольные партии".

Алла Пугачева teleprogramma.pro

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин заявил, что вскоре многим звездам шоу-бизнеса, среди которых и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, придется продавать свое имущество из-за коронавируса.

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