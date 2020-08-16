Раскрыты новые подробности гибели Цоя: рокер мог быть пьяным

Свидетельница аварии, в результате которой погиб музыкант Виктор Цой, раскрыла новые подробности рокового ДТП.

Так, по словам латышки по имени Парсла, авария случилась в ста метрах от ее дома. Она видела, как машина на огромной скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Женщина отметила, что лично вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов и добавила, что помогла достать тело Цоя из машины. Об этом Парсла рассказала российскому телеканалу НТВ.

Также, по версии женщины, во время аварии Виктор Цой был в нетрезвом состоянии. Якобы спустя сутки после ДТП женщина узнала у местных следователей, что в крови музыканта обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Позже, по ее словам, информацию об алкоголе в крови рокера было решено убрать из документов.

Вероятная свидетельница аварии с Виктором Цоем НТВ (скриншот видео)

"Он влетел под автобус, мотор от удара отлетел к дереву. Столкновение было ужасным. Там уже ничем нельзя было помочь. А потом я узнала, что у водителя в крови был алкоголь. Это все из документов вымарали. Будто он был кристально трезв", – рассказала Парсла.

Напомним, Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус" на трассе Слока — Талси в Латвии. Водитель автобуса был признан невиновным в аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, почему эксперты не верят в официальную версию смерти Виктора Цоя.

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