Рак Заворотнюк: названы самые первые симптомы

Врачи рассказали на фоне болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, что пациенты могут самостоятельно распознать первые признаки появления опухоли головного мозга.

В комментарии "РИА Новости" заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик РАН Игорь Решетов рассказал, на что обратить внимание.

"Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу — на уточняющее дообследование", — призвал он.

По словам Решетова, ждать несколько недель и заниматься самолечением в данном случае нельзя, так как опухоли не имеют особенных симптомов и протекают "под масками других заболеваний".

Анастасия Заворотнюк Фото: lady.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.

В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.

В ответ на шумиху сооснователь Baza Никита Могутин написал, что Анастасия все это время была в сознании, а другая информация является ложью.

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