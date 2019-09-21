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21 сентября • обновлено в 14:06
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Рак Заворотнюк: названы самые первые симптомы

4.5т Читать материал на украинском

Врачи рассказали на фоне болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, что пациенты могут самостоятельно распознать первые признаки появления опухоли головного мозга.

В комментарии "РИА Новости" заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик РАН Игорь Решетов рассказал, на что обратить внимание.

"Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу — на уточняющее дообследование", — призвал он.

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По словам Решетова, ждать несколько недель и заниматься самолечением в данном случае нельзя, так как опухоли не имеют особенных симптомов и протекают "под масками других заболеваний".

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: lady.ru

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
рак лечение рака болезнь здоровье шоу-бизнес
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