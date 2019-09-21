Рак Заворотнюк: названы самые первые симптомы

Врачи рассказали на фоне болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, что пациенты могут самостоятельно распознать первые признаки появления опухоли головного мозга.
В комментарии "РИА Новости" заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик РАН Игорь Решетов рассказал, на что обратить внимание.
"Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу — на уточняющее дообследование", — призвал он.
По словам Решетова, ждать несколько недель и заниматься самолечением в данном случае нельзя, так как опухоли не имеют особенных симптомов и протекают "под масками других заболеваний".
Анастасия Заворотнюк
Фото: lady.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
В ответ на шумиху сооснователь Baza Никита Могутин написал, что Анастасия все это время была в сознании, а другая информация является ложью.
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