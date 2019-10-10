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10 октября • обновлено в 21:25
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"Петя, ты г*ндон!" Украинцев взбесил музыкант из Харькова, пожелавший смерти бойцам ВСУ

10.2т Читать материал на украинском

Музыкант из Харькова Петр Мальцев, оскандалившийся пожеланием смерти бойцам ВСУ, вызвал гнев украинцев в сети.

В комментариях на него посыпались оскорбления и критика со стороны пользователей, которых задели слова харьковчанина, обозвавшего военных "хр*новыми воинами", которых "должны перебить".

"Г*ндон, ты еще живой", "Почитай, сколько наша страна натерпелась от "скрепной"! Мало жертв, чтобы понять, что нет никакой дружбы", "Мой муж там с 2015 года добровольцем служит. Если думаешь, что они там с местным населением воюют, то ты либо дурак, либо с*пар", "Сам, г*ида с*парская, сдохнуть не желаешь?" – возмутились люди.

Петр Мальцев оскандалился пожеланием смерти бойцам ВСУ

Петр Мальцев оскандалился пожеланием смерти бойцам ВСУ

Фото: Facebook Петра Мальцева

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Мальцев в ответ попытался огрызнуться, что на самом деле он никакой не "с*пар", потому что желает мира: "Мое мнение, чтобы настал мир, и все мужья и сыновья вернулись к семьям. Конечно, интересы страны, как и Крым, сдавать нельзя, но и войну нужно заканчивать", – ответил он на критику.

"Петя, ты г*ндон!" Украинцев взбесил музыкант из Харькова, пожелавший смерти бойцам ВСУ
"Петя, ты г*ндон!" Украинцев взбесил музыкант из Харькова, пожелавший смерти бойцам ВСУ
"Петя, ты г*ндон!" Украинцев взбесил музыкант из Харькова, пожелавший смерти бойцам ВСУ
"Петя, ты г*ндон!" Украинцев взбесил музыкант из Харькова, пожелавший смерти бойцам ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский композитор Владимир Быстряков оскорбил украинских добровольцев на Донбассе, заявив, что те грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
скандалы шоу-бизнес
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Харченко Александр
Харченко Александр
Тошнотворное нчтожество. считающее себя певцом, решило хоть так мерзко и гнусно прославиться - лизнуть жОпу кремлю...
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hunt andres
hunt andres
Взбаламутил Петр квачливое рагульское болото. Вонь пошла вместе с комментами шароварного сегмента укросети)))
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ох и не любят свидомые правду!!! Чел всё верно сказал :-- хватит гражданской войны,хватит убивать друг друга, свидомые ДУРЯТ УКРАИНЦЕВ войной с Россией!!!! Вот такая она правда, свидомые, та,которую вы боитесь....
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