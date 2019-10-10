"Петя, ты г*ндон!" Украинцев взбесил музыкант из Харькова, пожелавший смерти бойцам ВСУ

Музыкант из Харькова Петр Мальцев, оскандалившийся пожеланием смерти бойцам ВСУ, вызвал гнев украинцев в сети.

В комментариях на него посыпались оскорбления и критика со стороны пользователей, которых задели слова харьковчанина, обозвавшего военных "хр*новыми воинами", которых "должны перебить".

"Г*ндон, ты еще живой", "Почитай, сколько наша страна натерпелась от "скрепной"! Мало жертв, чтобы понять, что нет никакой дружбы", "Мой муж там с 2015 года добровольцем служит. Если думаешь, что они там с местным населением воюют, то ты либо дурак, либо с*пар", "Сам, г*ида с*парская, сдохнуть не желаешь?" – возмутились люди.

Петр Мальцев оскандалился пожеланием смерти бойцам ВСУ Фото: Facebook Петра Мальцева

Мальцев в ответ попытался огрызнуться, что на самом деле он никакой не "с*пар", потому что желает мира: "Мое мнение, чтобы настал мир, и все мужья и сыновья вернулись к семьям. Конечно, интересы страны, как и Крым, сдавать нельзя, но и войну нужно заканчивать", – ответил он на критику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский композитор Владимир Быстряков оскорбил украинских добровольцев на Донбассе, заявив, что те грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

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