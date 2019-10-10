"Она испугалась!" Кокаиновый скандал с Бочкаревой ошарашил ее знакомых

Российский фотограф Екатерина Рашкевич, которая является знакомой актрисы Натальи Бочкаревой, была шокирована скандалом с наркотиками.
Она призналась журналистам, что никогда не замечала подобного пристрастия за "спокойной и адекватной" артисткой, передает "Московский комсомолец".
По словам Рашкевич, единственной зависимости Бочкаревой является курение, при чем в последнее время звезда сериала "Счастливы вместе" перешла на электронные сигареты.
"Я увидела растерянную Наталью – такое поведение не характерно для нее. Посудите сами, если бы она была наркоманкой, то сориентировалась сразу, как себя вести. Она казалась напуганной", – отметила женщина.
Наталья Бочкарева
Вечерняя Москва
Она добавила, что Наталью снимала много раз, часто с ней общалась и собиралась вместе с артисткой работать.
"У нас проходили fashion-съемки, и я поразилась, как отлично она выглядит. Девочки, которые гораздо моложе ее, порой выглядят намного хуже. Похудела Наталья прилично – и это не болезненная худоба. В целом, актриса производит впечатление спокойного, уравновешенного и позитивного человека. Не верю, что наркотики — ее образ жизни", – добавила фотограф.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
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