"Есть роман, но": звезда "Танців з зірками" откровенно рассказала об отношениях с партнером

Участница шоу "Танці з зірками" Виктория Булитко ответила на слухи по поводу роману с танцором и коллегой Дмитрием Дикусаром.

Она рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" про искру между ней и партнером (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"У нас есть роман, но только на паркете. Я, так сказать, не одинока. Могут все расслабиться, даже Дикусар", – отметила она в ответ на вопрос.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар instagram/bulitka

Имя избранника Булитко не стала раскрывать. Стоит отметить, что о романе с Дикусаром появились слухи еще после второго эфира шоу "Танці з зірками", когда поклонники заметили искру между партнерами по танцполу.

Булитко и Дикусар на паркете instagram/bulitka

Даже в анонсе шоу говорилось о жгучих отношениях между ними, однако информация об этом так и не подтвердилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети закипели страсти вокруг шестого эфира шоу. Так, многим поклонникам не понравилось то, что в результате зрительского голосования проект покинули DZIDZIO и Яна Цибульская. Все подробности последнего выпуска, читайте в нашем материале.

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