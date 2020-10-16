Пять важнейших изобретений Стива Джобса: от Macintosh до iPad

Ровно девять лет назад день 16 октября в штате Калифорния был объявлен днем памяти изобретателя, сооснователя компании Apple Стива Джобса. Он умер за несколько дней до этого, 5 октября 2011 года.

Джобс известен миру как один из пионеров эры информационных технологий. Так, в конце 70-х годов он и его друг Стив Возняк разработали один из первых персональных компьютеров. О пяти важнейших изобретениях "отца цифровой революции", как еще иногда называют Стива Джобса, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Macintosh

В 1984 году Apple выпустила новый 32-разрядный компьютер Macintosh, который вскоре стал основным коммерческим продуктом компании. Для него была создана собственная операционная система. Это был первый ПК, оснащенный графическим интерфейсом, клавиатурой и мышью. Проект возглавлял Стив Джобс.

iMaс

Когда после своего ухода Джобс вновь вернулся в Apple, он свернул ряд неуспешных проектов компании, после чего запустил серию iMac – компьютеров, в компактном корпусе которых были собраны монитор и все компоненты системы. Это были первые ПК со встроенным USB-портом и уникальной клавиатурой Apple. iMaс стали самыми быстро продаваемыми компьютерами в истории Apple.

iPhone

Несмотря на успех Apple, Джоб не планировал останавливаться. Он понимал, что Apple обязательно нужно занять свою нишу на рынке мобильных телефонов. Так было решено модифицировать iPod, добавив в плеер функции телефона.

Появление iPhone в 2007 году произвело революцию в мире мобильных телефонов. Спустя год вышел более совершенный iPhone 3G, в 2010 – iPhone 4. За день до смерти Стива Джобса пользователи ждали появления смартфона Apple пятого поколения. Но компания показала только усовершенствованную модель iPhone 4S.

MacBook

Первая модель самого продаваемого продукта в истории Apple вышла в 2006 году. В июле 2011 года вышла новейшая модель MacBook Air. Он считается самым тонким ноутбуком в мире.

iPad

27 января 2010 года Стив Джобс официально представил первый iPad. Менее чем за год, к марту 2011-го, было продано 15 миллионов устройств. По некоторым данным, это был самый успешный в истории запуск потребительского продукта.

Джобс подавал iPad как недостающее звено между смартфоном и ноутбуком и считал, что именно за такими продуктами будущее.

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