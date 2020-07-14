Пьяная Ольга Бузова вышла в эфир 'Дом-2' и подняла скандал

Российская телеведущая Ольга Бузова попала в скандал из-за того, что вышла пьяная в эфир реалити "Дом-2".

Соведущий Андрей Черкасов и участники шоу сразу заметили неадекватное состояние звезды, но замечаний не сделали. Позже Бузова оправдалась за свое поведение в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Телеведущая не возражала, что перед эфиром употребляла алкоголь. Таким образом она хотела расслабиться с близкими.

"Понедельник – день тяжелый, приходят новые участники. Но прошлый понедельник для меня не был трудным. У меня было классное настроение, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на "лобное место" с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите", – написала Бузова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова рассказала о том, что на нее напал неизвестный мужчина и покалечил ее во время концерта.