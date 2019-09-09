"Победа за нами!" Могилевская восхитила сеть гимном на "Танці з зірками"

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская восхитила сеть исполнением гимна Украины в третьем эфире "Танців з зірками".

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале певицы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украина моя, пусть земля наша придает нам силы, пусть Герои наши вернутся, а дети рождаются здоровыми и счастливыми. Пусть тем, кто руководит страной хватит сил и мудрости, чтобы поднять экономику. И пусть эта война закончится нашей светлой победой", — сказала Могилевская.

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Гимн вызвал восхищение в сети. "Слава Украине! Героям Слава! Спасибо Наталья", "Согласна с предыдущими комментариями, что это достойные слова для нашего гимна! Наталья молодец! Очень красиво до мурашек по коже!!!", "До слез, спасибо", — написали в комментариях.

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