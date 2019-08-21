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"Пусть там и остаются!" Сеть в бешенстве из-за выступления ANNA MARIA в России

1.2т Читать материал на украинском

Украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее оскандалился своими высказываниями о Крыме, выступит на фестивале "Новая Волна 2019", который пройдет в Сочи. Решение артисток поехать на фестиваль в РФ вызвало волну негодования в сети.

Так, украинцы массово требуют запретить певицам представлять Украину на российском фестивале. В комментариях к посту журналиста Романа Скрыпина многие просят закрыть девушкам въезд на территорию Украины.

"Пусть там и остаются!" Сеть в бешенстве из-за выступления ANNA MARIA в России
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"С ними уже все ясно, после эфира со Скрыпиным. Ани Лорак им в друзья", "Почему мы вообще в нем участвуем, одного понять не могу. Хотя, может их просто обратно не пустить?", "Пусть там и остаются", - пишут в сети.

"Пусть там и остаются!" Сеть в бешенстве из-за выступления ANNA MARIA в России
"Пусть там и остаются!" Сеть в бешенстве из-за выступления ANNA MARIA в России
"Пусть там и остаются!" Сеть в бешенстве из-за выступления ANNA MARIA в России

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
ANNA MARIA
Место
Украина
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40 tetigistus
40 tetigistus
Боже мой, совсем оскотинились... Украинцы, вы там в своей резервации скоро глотки друг другу перегрызете...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
4 комментария, сеть просто кипит))))))))
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Ущербные прышмандовки.
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