Пугачева подарила внуку Преснякову роскошный особняк

Российская певица Алла Пугачева подарила своему старшему внуку – актеру и музыканту Никите Преснякову – роскошный особняк на берегу Истринского водохранилища (РФ).

Об этом сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на бывшую соседку звездной семьи Раису Ивановну, проживающая в Малых Бережках. По словам женщины, Пугачева официально отписала дом Никите еще до своего переезда к шоумену Максиму Галкину.

Теперь наследник Пугачевой живет в загородном особняке с супругой Аленой Красновой. По словам соседки знаменитостей, она часто видит пару в окрестностях деревни – то на пирсе, то на дороге. Однако, как отметила Раиса Ивановна, Никита старается не привлекать к себе внимания и не очень любит, когда его узнают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Алла Пугачева показала, как выглядит ее лицо вблизи и нарвалась на критику в сети.