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31 марта • обновлено в 23:22
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Пугачева и Вайкуле озадачили сеть внешним видом

1.4т
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Российская певица Алла Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле удивили поклонников своим внешним видом.

Снимок Пугачева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сколько же пластики на лице": Пугачева и Вайкуле озадачили сеть внешним видом

joinfo.com

"У дамы с дюн День Рождения! Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо", - подписала снимок Пугачева.

"После пластики хр*н кого узнаешь. Это Зверев в кокошнике?", "Губы и зубы одним врачом?", "Не узнала Лайму, пока не прочитала комментарии, хотя кто-то написал, что это Кристина. Они все на одно лицо, видать один пластический хирург на всех", "Сколько же пластики на лице", "Один хирург?", - комментируют фото в сети.

"Сколько же пластики на лице": Пугачева и Вайкуле озадачили сеть внешним видом
"Сколько же пластики на лице": Пугачева и Вайкуле озадачили сеть внешним видом
"Сколько же пластики на лице": Пугачева и Вайкуле озадачили сеть внешним видом
"Сколько же пластики на лице": Пугачева и Вайкуле озадачили сеть внешним видом

Как ранее писал OBOZREVATEL, Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле вызвали возмутили поклонников. Так, композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором артистки поют песню "Звездное лето".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персоны
Лайма Вайкуле Алла Пугачева
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