Пугачева и Вайкуле озадачили сеть внешним видом

Российская певица Алла Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле удивили поклонников своим внешним видом.

Снимок Пугачева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

joinfo.com

"У дамы с дюн День Рождения! Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо", - подписала снимок Пугачева.

"После пластики хр*н кого узнаешь. Это Зверев в кокошнике?", "Губы и зубы одним врачом?", "Не узнала Лайму, пока не прочитала комментарии, хотя кто-то написал, что это Кристина. Они все на одно лицо, видать один пластический хирург на всех", "Сколько же пластики на лице", "Один хирург?", - комментируют фото в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле вызвали возмутили поклонников. Так, композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором артистки поют песню "Звездное лето".

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