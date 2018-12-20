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''Публично обещал'': Шнуров написал стих о женитьбе Путина

2.8тЧитать материал на украинском

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное прошедшей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Запись, в которой музыкант сравнил мероприятие с ритуалом и обратил внимание на вопрос женитьбы главы Кремля, опубликована на его странице в Instagram.

"Что монархия, что наша бюрократия, разговор с народом об одном. Обещания – обычное занятие. Хлеб дадим мол, напоим вином. Это ритуал, народ и идол. Все привыкли, это хорошо. Вдруг, наш главный откровение выдал. Об интимном разговор зашел. Он помолвлен, как известно на России, факт проверенный, не папарацци я. Про женитьбу вдруг его спросили. Намекнул – случилась дефлорация. Зал невыразимым счастьем брызни, в храме божьем вспыхнула свеча. Он сказал, что рад служить отчизне, как порядочный жениться обещал", – написал Шнур.

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В комментариях у музыканта спросили, не боится ли он публиковать подобное о президенте России.

"Сережа, не боишься?", "Сергей, берегите себя, я за вас держу кулачки", "Шнуров сказал в каком-то интервью, что он с*ыкло. Так что сбежит", – написали в сети.

Что монархия, что наша бюрократия, Разговор с народом об одном. Обещания - обычное занятие. Хлеб дадим мол, напоИм вином Это ритуал, народ и идол. Все привыкли, это хорошо. Вдруг, наш главный откровение выдал. Об интимном разговор зашёл. Он помолвлен, как известно на России Факт проверенный, не папарацци я. Про женитьбу вдруг его спросили. Намекнул - случилась дефлорация Зал невыразимым счастьем брызни, В храме божьем вспыхнула свеча, Он сказал, что рад служить отчизне, Как порядочный жениться обещал.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

''Публично обещал'': Шнуров написал стих о женитьбе Путина
''Публично обещал'': Шнуров написал стих о женитьбе Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе пресс-конференции Путин пугал ядерной войной, которая может уничтожить планету и цивилизацию, а также открестился от аннексии украинского Крыма и пригрозил Украине ''кровавыми последствиями'' из-за единой церкви.

Персоны
Владимир ПутинСергей Шнуров
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
На Лукашенке он женится, а скорее всего выйдет за него замуж)
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