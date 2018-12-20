''Публично обещал'': Шнуров написал стих о женитьбе Путина

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное прошедшей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Запись, в которой музыкант сравнил мероприятие с ритуалом и обратил внимание на вопрос женитьбы главы Кремля, опубликована на его странице в Instagram.

"Что монархия, что наша бюрократия, разговор с народом об одном. Обещания – обычное занятие. Хлеб дадим мол, напоим вином. Это ритуал, народ и идол. Все привыкли, это хорошо. Вдруг, наш главный откровение выдал. Об интимном разговор зашел. Он помолвлен, как известно на России, факт проверенный, не папарацци я. Про женитьбу вдруг его спросили. Намекнул – случилась дефлорация. Зал невыразимым счастьем брызни, в храме божьем вспыхнула свеча. Он сказал, что рад служить отчизне, как порядочный жениться обещал", – написал Шнур.

В комментариях у музыканта спросили, не боится ли он публиковать подобное о президенте России.

"Сережа, не боишься?", "Сергей, берегите себя, я за вас держу кулачки", "Шнуров сказал в каком-то интервью, что он с*ыкло. Так что сбежит", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе пресс-конференции Путин пугал ядерной войной, которая может уничтожить планету и цивилизацию, а также открестился от аннексии украинского Крыма и пригрозил Украине ''кровавыми последствиями'' из-за единой церкви.