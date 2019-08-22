"Просто бомба": 50-летняя российская звезда взбудоражила сеть пикантным фото

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс взбудоражила сеть откровенной фотосессии, в которой снялась почти без одежды.

Соответствующие снимки, на которых 50-летняя звезда позирует в прозрачной ткани, она обнародовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди поклонников.

"Хочу выставить эти волшебные фото от моей любимой Анастасии Петровой. А поговорить о другом. Вчера проходила пробы на одну из главных героинь в фильм ужасов. Представляете?! А я ведь ненавижу ужастики! Но, роль уж больно интересная! Перед пробами пересмотрела пару серий "Мотель Бейтс", какая же там крутая главная героиня! Моя, как мне кажется, похожа на нее", – подписала она, предложив поклонникам расставить снимки "по градусу привлекательности".

Эвелина Бледанс в откровенной фотосессии instagram /bledans

В комментариях восхитились внешностью звезды. Многие написали, что она выглядит лет на 18, но никак не на 50.

"Вам точно не больше 18. Прекрасная", "Все люди как люди, а вы, ну просто богиня", "Фотки все крутые! А фильмы ужасов без красоток никуда", "Как легкая воздушная красивая зефирка, которую нельзя съесть", "Фото бомбические", "Вы как прекрасная нимфа", – восхитились в сети.

Эвелина Бледанс в прозрачной ткани instagram /bledans

Эвелина Бледанс показала стройные ноги на пикантных фото instagram /bledans

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бледанс порадовала поклонников фотосессией среди цветов, где она позировала в одном нижнем белье.

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