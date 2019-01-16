Пропал: появилась пугающая информация о Джигарханяне

Сотрудники Московского драматического театра потеряли известного 83-летнего актера Армена Джигарханяна.

По данным издания "Дни.ру", его домашний телефон не отвечает, а коллеги обеспокоены, что он пропал из вида.

"Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив. В противном случае были бы известия из Департамента культуры. В силу объективных причин – артисту 83 года – здоров он быть не может, поэтому вероятно, лежит в больнице", — сказала сотрудница в комментарии журналистам.

Армен Джигарханян АиФ

Его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская также рассказала "СтарХиту", что давно не общалась с Джигарханяном.

"Вообще ничего о нем не знаю. Много раз пробовала наладить отношения, но он не шел навстречу. А теперь уже самой не надо", – рассказала она.

По данным СМИ, Джигарханян исправно получает зарплату, однако в декабре актер испугал коллег своим внешним видом.

"Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча", — рассказали в театре.

Последний раз фотографии артиста в соцсетях появлялись именно 1 декабря – после премьеры спектакля "Мольер". Он тогда присутствовал в зрительном зале.

Как сообщал OBOZREVATEL, о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться. А в ноябре стало известно, что он находился почти в критическом состоянии.

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