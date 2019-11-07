Кто из звезд "Бумера" умер: росСМИ назвали имена

Судьба некоторых актеров, сыгравших в фильме "Бумер", была не такой радужной, как успех ленты.

Зрители увидели картину "Бумер" в 2003 году. Тогда фильм имел необычайный успех, а на актеров, исполнивших главные роли, обрушилась новая волна популярности. Однако, как сообщают "Экспресс-новости", жизнь других звезд, которые также снялись в "Бумере", закончилась неожиданной смертью.

Так, популярный актер Сергей Шеховцов, сыгравший в "Бумере" небольшой эпизод, 30 июля 2018 года вышел на улицу выгулять свою собаку и неожиданно упал. Прибывшая на место скорая помощь, уже ничем не смогла помочь артисту. Был зафиксирован сердечный приступ. При этом, 56-летний актер ничем не болел.

Сергей Шеховцов RG.ru

Небольшую роль сыграл в "Бумере" и другой актер - Алексей Зайцев. Его героем был тракторист. На момент съемок в ленте, Алексею было уже за 60 лет. Однако Зайцев был полон сил и творческих планов. 26 мая прошлого года актер неожиданно скончался на восьмидесятом году жизни.

Алексей Зайцев Кино-Театр.Ру

Актеру Игорю Арташонову в "Бумере-2" досталась уже привычная для него роль уголовника по фамилии Зверев. На момент смерти артисту было всего 51 год - Арташонов умер 18 июля 2015 года. Причиной смерти актера стала тромбоэмболия легочной артерии.

Игорь Арташонов НТВ

Как ранее писал OBOZREVATEL, легендарный сериал "Бандитский Петербург", премьера которого состоялась в начале нулевых, разрушил судьбы звезд.

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