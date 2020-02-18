"Произвел церковь Сатаны": в Госдуме набросились на Киркорова из-за пошлого клипа с монашками

Одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов набросился на Филиппа Киркорова из-за его клипа "Романы", в котором тот появился с полуобнаженными монашками. Так, политик заявил, что певец своей видеоработой "произвел церковь Сатаны".

Он отметил, что на месте певца он бы не стал так рисковать, пишет Sobesednik.ru.

"В силу того, что у Киркорова нет образования в этой сфере, он не понимает, что по сути в чистом виде произвел церковь сатаны. Это нехорошие вещи, я бы, честно говоря, не стал так рисковать. Это все равно что завести дома крокодила, плескаться с ним в ванной, думая, какой же этот Гена красивый. А ведь крокодил может не только одно место откусить, но и голову", - заявил Милонов.

Кадр из клипа "Романы" Скриншот из видео

Кадр из клипа "Романы" Скриншот из видео

"Он ради хайпа, извините меня, нагадил себе на голову и улыбается. Он оскорбил себя очень серьезно. Я, само собой, не поклонник творчества Филиппа Киркорова, но мне за него как-то неловко", - добавил депутат.

Виталий Милонов moika78.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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