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18 февраля • обновлено в 12:05
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"Произвел церковь Сатаны": в Госдуме набросились на Киркорова из-за пошлого клипа с монашками

3.3т
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Одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов набросился на Филиппа Киркорова из-за его клипа "Романы", в котором тот появился с полуобнаженными монашками. Так, политик заявил, что певец своей видеоработой "произвел церковь Сатаны".

Он отметил, что на месте певца он бы не стал так рисковать, пишет Sobesednik.ru.

"Произвел церковь Сатаны": в Госдуме набросились на Киркорова из-за пошлого клипа с монашками
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"В силу того, что у Киркорова нет образования в этой сфере, он не понимает, что по сути в чистом виде произвел церковь сатаны. Это нехорошие вещи, я бы, честно говоря, не стал так рисковать. Это все равно что завести дома крокодила, плескаться с ним в ванной, думая, какой же этот Гена красивый. А ведь крокодил может не только одно место откусить, но и голову", - заявил Милонов.

Кадр из клипа "Романы"

Кадр из клипа "Романы"

Скриншот из видео

Кадр из клипа "Романы"

Кадр из клипа "Романы"

Скриншот из видео

"Он ради хайпа, извините меня, нагадил себе на голову и улыбается. Он оскорбил себя очень серьезно. Я, само собой, не поклонник творчества Филиппа Киркорова, но мне за него как-то неловко", - добавил депутат.

Виталий Милонов

Виталий Милонов

moika78.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Виталий Милонов Филипп Киркоров
Место
Россия
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